La Asociación Bancaria confirmó un paro nacional para este miércoles 13 de mayo que afectará parcialmente la atención al público en distintas entidades financieras del país. En Rosario, la medida tendrá un alcance acotado y se concentrará exclusivamente en la sucursal local del Banco Hipotecario y en el Tesoro Regional del Banco Central de la República Argentina.

Según explicó el secretario general del gremio en Rosario, Sergio Rivolta, el resto de los bancos de la ciudad funcionará con normalidad. El cese de actividades está previsto para las últimas tres horas de atención al público, entre las 10.15 y las 13.15.

Durante ese lapso permanecerá afectada la atención en la sede del Banco Hipotecario ubicada sobre Santa Fe al 1100 y en la oficina del Tesoro Regional que funciona en el subsuelo del edificio de San Martín y Santa Fe. Además, el sindicato convocó a una concentración frente a la sucursal bancaria para visibilizar el reclamo y acompañar a los trabajadores involucrados.

El conflicto en el Banco Hipotecario está relacionado con el cierre de sucursales y despidos denunciados por el gremio en distintos puntos del país. En paralelo, la protesta en el Banco Central responde a la decisión oficial de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales, una medida que, según La Bancaria, podría derivar en la pérdida de al menos 32 puestos laborales y en el vaciamiento de funciones esenciales.

Desde el sindicato cuestionaron además la falta de diálogo con las autoridades nacionales. “No vamos a permitir que se consoliden políticas de ajuste que recaen sobre los trabajadores”, señalaron en un comunicado difundido en las últimas horas.

Pese a la medida de fuerza, los servicios digitales funcionarán normalmente durante toda la jornada. Las transferencias bancarias, el home banking, los pagos electrónicos y las operaciones mediante billeteras virtuales seguirán habilitados sin interrupciones. ​ ROSARIOPLUS