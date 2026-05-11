Agricultor rechaza 15 millones de dólares para evitar que destruyan sus tierras con un centro de datos



Un agricultor de 86 años en Pensilvania se ha convertido en símbolo de resistencia frente a la expansión masiva de los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial. Mervin Raudabaugh rechazó una oferta superior a 15 millones de dólares para convertir sus tierras agrícolas en un enorme complejo tecnológico, argumentando que no quería destruir el legado de su familia ni perder las granjas que ha trabajado durante más de seis décadas.

Un agricultor prefirió conservar sus tierras antes que hacerse millonario

Raudabaugh, residente del condado de Cumberland, en Pensilvania, recibió una propuesta de desarrolladores que ofrecían aproximadamente 60.000 dólares por acre para construir un gigantesco centro de datos en sus propiedades.

El acuerdo formaba parte de un paquete que involucraba también a otros propietarios vecinos. Sin embargo, el agricultor decidió rechazar completamente la oferta pese a la enorme cantidad de dinero que representaba.

Según explicó al medio estadounidense WPMT, la decisión no estuvo motivada únicamente por cuestiones económicas, sino por la importancia emocional y familiar que tienen las tierras para él.

Durante más de 60 años, Raudabaugh ha trabajado esas granjas y considera que venderlas para proyectos industriales significaría destruir parte de su historia y del patrimonio agrícola de la región.

En lugar de aceptar los millones ofrecidos por las compañías tecnológicas, decidió vender los derechos de desarrollo de las tierras a un fideicomiso de conservación por menos de 2 millones de dólares, garantizando que las propiedades permanecerán como tierras agrícolas de manera permanente.

La historia rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de personas calificaron al agricultor como un “héroe” y destacaron su integridad frente a la presión económica.

La expansión de los centros de datos está generando preocupación en Estados Unidos

El caso ocurre en medio de una explosiva expansión de centros de datos en Estados Unidos, impulsada principalmente por la creciente demanda energética de la inteligencia artificial.

Actualmente existen más de 3.000 centros de datos en el país, y se estima que otros 1.200 están en construcción. Muchos de estos proyectos requieren enormes extensiones de tierra, además de cantidades masivas de electricidad y agua para mantener operativos sus sistemas.

Esta situación ha comenzado a provocar rechazo en distintas comunidades rurales y urbanas. Residentes y agricultores temen perder tierras agrícolas, sufrir aumentos en las tarifas eléctricas y enfrentar daños ambientales relacionados con el enorme consumo energético de estas instalaciones.

En Wisconsin, por ejemplo, otro agricultor de más de 80 años denunció recientemente planes para instalar gigantescas líneas eléctricas en su propiedad para alimentar un nuevo centro de datos. Según explicó, las torres serían incluso más altas que la Estatua de la Libertad.

El crecimiento acelerado de esta industria también ha llamado la atención de políticos y legisladores. En Nueva York ya se propuso una moratoria de tres años para limitar la construcción de nuevos centros de datos, convirtiéndose en uno de varios estados que buscan regular la expansión tecnológica.

El debate entre tecnología, energía y conservación del territorio

El auge de la inteligencia artificial está transformando rápidamente la infraestructura tecnológica mundial, pero también está generando preguntas sobre el costo ambiental y social de mantener esa expansión.

Los centros de datos consumen enormes cantidades de energía para procesar información y enfriar servidores, lo que incrementa la presión sobre las redes eléctricas y puede elevar costos para las comunidades cercanas.

Además, muchos de estos proyectos se desarrollan en zonas rurales debido a la disponibilidad de grandes terrenos y acceso a infraestructura energética, lo que ha provocado conflictos con agricultores y defensores de la conservación ambiental.

Algunas compañías incluso han comenzado a explorar ideas extremas, como construir centros de datos en el espacio, aunque por ahora esos proyectos parecen lejanos y extremadamente costosos.

Mientras tanto, agricultores como Mervin Raudabaugh representan una creciente resistencia frente a la transformación de tierras agrícolas en infraestructura tecnológica. Para él, preservar la tierra tiene un valor que supera cualquier oferta económica.

“El resto de cada centímetro va a terminar construido”, lamentó el agricultor, advirtiendo que las familias agrícolas estadounidenses enfrentan cada vez más dificultades para conservar sus propiedades frente al avance del desarrollo industrial.

La historia de Mervin Raudabaugh refleja un debate cada vez más intenso sobre el impacto real de la expansión tecnológica. Mientras la inteligencia artificial impulsa una demanda histórica de infraestructura digital, muchas comunidades comienzan a cuestionar cuánto territorio, energía y recursos están dispuestas a sacrificar para sostener ese crecimiento.

Referencia:

Futurism/Farmer Hailed as Hero for Rejecting Huge Payment to Turn His Land Into a Giant Data Center. Link

Fuente: CerebroDigital.net