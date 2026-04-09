Las ventas mensuales interanuales cayeron un 6,5% en marzo 2026 en comparación con el mismo periodo de año anterior, según el Observatorio Económico de Rosario y la Región.

El Observatorio Económico de Rosario y la Región, junto a equipos técnicos profesionales de la Federación del Comercio e Industria de Rosario (Fecoi), informó que un relevamiento realizado en Rosario evidencia una retracción en la actividad comercial pyme.

Las ventas mensuales interanuales cayeron un 6,5 por ciento en marzo de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con una fuerte caída intermensual y que se da por tercer mes consecutivo. El 70 por ciento de los comercios registró una caída en sus ventas, con un 55 por ciento de esos casos superiores al 8 por ciento.

Las expectativas se mantienen cautelosas: un 42 por ciento prevé nuevas bajas, otro 40 no espera cambios y apenas un 18 proyecta mejoras.

Además, el 49 por ciento de los encuestados incrementó su endeudamiento, en un contexto donde los principales obstáculos son la caída de la demanda, la presión impositiva, los altos costos operativos y la falta de financiamiento.

Fuente: Redacción Rosario