Se desarrolló un encuentro para coordinar acciones que permitan brindar un abordaje integral de los pacientes, no sólo en el aspecto clínico sino también en el contexto social y familiar.

Los equipos de trabajo de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Lorenzo y de la dirección del Hospital Granaderos a Caballo mantuvieron un encuentro con el objetivo de optimizar la atención y el acompañamiento en materia de salud mental en la ciudad.

Durante la reunión se profundizó en la definición de nuevas estrategias y protocolos de trabajo conjuntos. El propósito central de esta iniciativa es brindar un abordaje integral a los pacientes del servicio, considerando no sólo el aspecto clínico, sino también su contexto social y familiar.

“Buscamos dar el mejor aporte y coordinar acciones que permitan extender a la sociedad respuestas eficientes en este sentido”, destacó el doctor Eduardo Ros, secretario de Salud municipal, luego del encuentro, que apunta a consolidar una red de contención más sólida para los vecinos.

Esta articulación entre el municipio y el nosocomio provincial refuerza el compromiso de ambas instituciones por mejorar la calidad de vida de los pacientes y garantizar un acceso a la salud más humano y coordinado.