El gobernador se manifestó contra la “corriente garantista” y a favor de la baja de imputabilidad a los menores. Además, dijo que 2024 y 2025 “fueron los años menos violentos del siglo” en la provincia.

Pullaro encabezó este martes por la mañana en Rosario la entrega de 100 camionetas de patrullaje a fuerzas federales en el marco del Plan Bandera, junto a la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, en el parque de la Independencia. Allí reivindicó las reformas legislativas en materia de seguridad en la provincia, lamentó que anteriormente “parecía que una corriente garantista se había apropiado del discurso público y político”, y reiteró su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad.

En su intervención, Pullaro afirmó que la articulación entre Nación y Provincia permitió “lo que nadie en Argentina ni en América Latina creía posible: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe”. Según el mandatario, ese resultado fue producto de “ponerse espalda con espalda y no conceder ni un milímetro de ventaja a la delincuencia”.

El gobernador subrayó que esa estrategia se desplegó “sin violar garantías constitucionales”, y destacó el compromiso de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios políticos que “ponen el cuerpo” en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Pullaro sostuvo que en Rosario “el narcotráfico no ganó ninguna batalla” y que la acción coordinada permitió “empujar hasta los límites al crimen organizado y a la violencia”. En ese marco aseguró que 2024 y 2025 “fueron los años menos violentos del siglo, en la provincia de Santa Fe”.

El gobernador agradeció a Monteoliva, a su antecesora Patricia Bullrich y al presidente Javier Milei por la “definición política” que hizo posible el Plan Bandera.

