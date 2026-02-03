​[[{«value»:»

El primer paso para la comercialización de la soja 2025/26 ya está dado: la Bolsa de Comercio de Rosario informó que arribó a la sede del centro rosarino del primer lote de la oleaginosa, y provino desde el norte del país.

La mercadería fue remitida por Santa Cecilia SRL, con procedencia en la provincia de Formosa, y descargado en el establecimiento de Renova SA, en Timbúes, provincia de Santa Fe.

“La mercadería fue sometida a la intervención de los Recibidores Oficiales de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR y al análisis de BCRLabs”, informaron.

A su vez comunicaron que, una vez concluido ese proceso, y en base a los resultados analíticos, la Cámara resolvió que el lote resultó “de recibo”.

“El arribo del Primer Lote constituye un hito institucional para la cadena agroindustrial, ya que representa el ingreso de la nueva cosecha al circuito comercial y antecede al tradicional Remate del Primer Lote de Soja, que se realizará, como todos los años, en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el mes de abril”, remarcaron desde la entidad.

SOJA: LOS DETALLES DEL PRIMER LOTE

Productor : Santa Cecilia S.R.L.

: Santa Cecilia S.R.L. Procedencia : Ibarreta / Subteniente Perín – Formosa

: Ibarreta / Subteniente Perín – Formosa Hectáreas sembradas : 630

: 630 Fecha de siembra: 01/09/2025

01/09/2025 Fecha de cosecha : 02/02/2026

: 02/02/2026 Variedad: DM60i62 ipro

DM60i62 ipro Acopio/Cooperativa: Ojeda Agropecuaria S.A.

Ojeda Agropecuaria S.A. Corredor: Ojeda Ariel Rubén

Ojeda Ariel Rubén Entregador: Williams Entregas S.A.

Williams Entregas S.A. Destino de descarga: Renova S.A. (Timbúes, Santa Fe)

Renova S.A. (Timbúes, Santa Fe) Peso neto: 36.000 kilogramos

Agricultura – Infocampo