El Concejo avaló el aporte económico de la Municipalidad de San Lorenzo al Hospital Granaderos a Caballo



En sesión extraordinaria, el cuerpo legislativo refrendó el acuerdo firmado a principios de enero por el intendente Leonardo Raimundo y el director del centro de salud provincial. Mediante este convenio, la Municipalidad de San Lorenzo desembolsará 120 millones de pesos destinados al sostenimiento de las guardias médicas.

El Concejo Municipal de San Lorenzo avaló el acuerdo celebrado entre la Municipalidad y el Hospital Granaderos a Caballo, mediante el cual el Estado local se compromete a realizar un aporte mensual de 10 millones de pesos para el sostenimiento de las guardias médicas del efector provincial.

El convenio fue suscripto por el intendente Leonardo Raimundo; el director del Hospital, Andrés Ulises Lanaro, y la administradora general de la institución, María Fernanda Sauvanet, en un encuentro desarrollado el 6 de enero en el despacho de Intendencia. Este lunes 2 de febrero, en sesión extraordinaria, el Concejo respaldó este acuerdo.

Según establece el artículo primero del escrito, la Municipalidad de San Lorenzo aportará a partir del 1° de febrero de 2026 la suma de 10.000.000 de pesos mensuales, fondos que serán destinados exclusivamente al pago de honorarios de los profesionales que realizan guardias médicas en el hospital, bajo la administración de la propia institución sanitaria.

El convenio tendrá una vigencia inicial de seis meses y se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes manifieste de manera fehaciente su voluntad de rescindirlo, conforme lo dispuesto en el artículo 2°.

Cabe destacar que la Municipalidad de San Lorenzo es la única de la región que realiza un aporte económico sostenido y sistemático para el funcionamiento de un hospital provincial, reafirmando así su compromiso con la salud pública y el fortalecimiento del sistema sanitario regional.

El aporte del municipio se suscribió a principios de año.