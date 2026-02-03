Comentarios

Historias relacionadas

Santa Fe Asistencia Perfecta: PREMIO EXTRA a los docentes que no faltaron en 2025

Santa Fe Asistencia Perfecta: PREMIO EXTRA a los docentes que no faltaron en 2025

Redacción 03/02/2026
El Concejo avaló el aporte económico de la Municipalidad de San Lorenzo al Hospital Granaderos a Caballo

El Concejo avaló el aporte económico de la Municipalidad de San Lorenzo al Hospital Granaderos a Caballo

Redacción 03/02/2026
Alivio fiscal: taxis y remises de San Lorenzo no pagarán tributos municipales

Alivio fiscal: taxis y remises de San Lorenzo no pagarán tributos municipales

Redacción 03/02/2026