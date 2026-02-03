A 213 años del histórico combate, San Lorenzo empezó a conmemorar la gesta de San Martín y sus granaderos



Este martes por la mañana se izó la bandera argentina en la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Campo de la Gloria. Luego, en el cementerio del Convento San Carlos, la Municipalidad rindió homenaje a los caídos en el enfrentamiento militar. Las actividades protocolares fueron encabezadas por el intendente Leonardo Raimundo.

Con diferentes actividades protocolares encabezadas por el intendente Leonardo Raimundo, este martes San Lorenzo comenzó a conmemorar el 213º aniversario del único combate de San Martín en suelo patrio.

Desde las 9 h se efectuó una serie de izamientos en la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Campo de la Gloria. Luego tuvo lugar un homenaje en el cementerio del Convento San Carlos, donde descansan los restos del Sargento Cabral y los demás granaderos caídos en combate. Allí se colocaron coronas de flores y se ejecutó el toque de silencio.

“Hoy es un día importante, en el que conmemoramos el único acto de guerra del entonces coronel San Martín en suelo argentino. Es una fecha trascendente porque pone a San Lorenzo en un lugar destacado de la geografía histórica nacional, porque nos permite mostrar nuestra ciudad y porque nos permite recibir importantes visitas y además compartir los valores sanmartinianos que atesoramos en nuestros museos”, expresó el intendente Leonardo Raimundo en diálogo con medios de prensa.

Acompañaron al primer mandatario local el Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Cristian Castellanos; el presidente del Concejo, Hernán Ore; secretarios del Ejecutivo municipal; ex combatientes de Malvinas; autoridades militares y policiales; referentes de comunidades religiosas; miembros de instituciones; trabajadores de prensa y vecinos de la ciudad.

Las actividades conmemorativas continuarán el viernes 6 a partir de las 19.30 h, con el desfile de la Fanfarria Alto Perú por la avenida San Martín desde calle Moreno hasta el Paseo del Pino, donde ejecutará un repertorio de marchas y canciones populares. El mismo día, a las 21.30 h, en el Convento San Carlos, se celebrará la ceremonia de cambio de guardia de los granaderos.

El acto central se llevará a cabo el próximo sábado 7 desde las 19 h en el Campo de la Gloria, donde tendrá lugar la imponente carga de caballería de los granaderos y el tradicional desfile cívico militar, entre otras atracciones.

Desde la Municipalidad de San Lorenzo se invita a los vecinos a participar de las actividades con las que se rendirá homenaje a San Martín, sus granaderos y los voluntarios sanlorencinos que protagonizaron la gesta del 3 de febrero de 1813.