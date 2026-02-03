Alivio fiscal: taxis y remises de San Lorenzo no pagarán tributos municipales



Es una medida del Ejecutivo municipal, impulsada por los concejales del bloque oficialista, para aliviar la presión fiscal sobre el sector. Se busca que estén en condiciones de igualdad para competir con las aplicaciones.

Los taxis y remises de San Lorenzo quedaron eximidos de abonar el canon anual por derecho de explotación del servicio, según un proyecto ideado por el bloque de concejales oficialistas y que el cuerpo legislativo aprobó en las últimas horas.

“San Lorenzo libera de toda carga tributaria municipal al servicio de taxis y remises”, expresó el intendente Leonardo Raimundo, quien impulsó esta iniciativa junto al bloque de ediles de su sector.

En sesión extraordinaria, el Concejo aprobó esta propuesta que elaboraron los concejales que trabajan junto al intendente con la idea de colaborar con la difícil situación que el transporte público atraviesa desde hace varios años.

En concreto, taxistas y remiseros no abonarán este año el canon anual por derecho de explotación y/o titularidad de licencias de taxis y remises.