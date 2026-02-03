Nicki Nicole fue parte de la gala de los Premios Grammy 2026 y protagonizó un encuentro que se volvió viral con Billie Eilish, pero también quedó en el centro de una ola de críticas y mensajes de odio que explotaron en redes tras la ceremonia.

Desde su cuenta de X, la rosarina hizo un descargo sobre el daño que le generaron los comentarios. “Intenté disfrutar los Grammys, pero leo cosas horribles sobre mí, que no me merezco estar ahí o que hasta mi forma de hablar está mal”, escribió y sumó: “El odio diario afecta, y mucho”.

En ese mismo mensaje, Nicki planteó: “Si no te gusta mi música ni mi mundo, no lo consumas. No hace falta remarcar de la forma más cruel posible, todo el tiempo, que no te gusta lo que hago”.

La polémica escaló a partir de un video recortado que circuló fuerte en redes, donde se la ve charlando con Billie Eilish durante la gala. Algunos usuarios interpretaron que Nicki se estaba comparando con la artista estadounidense bajo la etiqueta de “la Billie Eilish argentina”.

“Eso no pasó”, aclaró y explicó que la conversación giró en torno a un meme que ya circulaba y del que Billie estaba al tanto. “Jamás me comparé. Solo nos presentaron, la felicité por su premio, le dije que la admiro, nos reímos y le dije que venga a Argentina”, detalló. Y remarcó que el recorte fue usado con mala intención.

“Dejen de tirarme odio por un corte de video y por cosas que inventan todo el tiempo”, sumó en otro posteo.

En medio del revuelo, Nicki recibió el respaldo de Lali: “En una época donde el odio funciona como medicina para la frustración colectiva, queda intentar mostrar algo de humanidad”, escribió. Y fue contundente: “Estuviste hermosa, Nickita, representando”. ​ ROSARIOPLUS