Aunque la cadena del cerdo, sobre todo en su eslabón primario, está lamentando en estos días una fuerte caída de la rentabilidad, la realidad es que los indicadores de la actividad en 2025 fueron positivos.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), el sector porcino cerró el año pasado con récord de faena y consumo, lo que implica “un año de crecimiento que desde sus números ratifica el rumbo transitado”.

Los datos oficiales citados por la dependencia agropecuaria indican que, durante el último ejercicio, se faenaron 8.517.433 cabezas de las que se obtuvieron 812.272 toneladas de carne porcina, lo que implica sendos incrementos del 2,5% y 3,4%, respectivamente, en comparación con 2024.

CONSUMO RÉCORD DE CERDO

Por otro lado, el Gobierno celebró que el consumo interno de carne de cerdo no encuentra techo: desde hace más de una década viene aumentando de manera ininterrumpida y en el caso de 2025 finalizó con un valor récord de 18,9 kilogramos por habitante por año, representando un incremento de 8,7% respecto al ejercicio anterior.

“Este presente fortalece la inserción en el ámbito local de diferentes cortes de carne de cerdo, como alternativa probada de consumo e instalando definitivamente, por versatilidad, costo y beneficios, sus bondades dentro del menú alimenticio argentino”, valoraron desde la SAGYP.

Por otro lado, hicieron foco también en que otro dato para destacar refiere a los 54 mercados de exportación abiertos que actualmente posee nuestro país, tanto para carne como para subproductos.

Según el Gobierno, el valor total de las exportaciones del sector aumentó 3% en dólares durante el 2025 respecto del año anterior, alcanzando un monto de U$S 15,34 millones. Sin embargo, en volumen, según reveló recientemente la Asociación Pormag, hubo una sensible caída del comercio exterior.

A esto debe sumarse como una preocupación dentro de la cadena el creciente ritmo de importaciones, sobre todo de países limítrofes.

No obstante, la mirada oficial es muy optimista: “Estos argumentos validan el trabajo que se lleva adelante por el Gobierno Nacional, donde las distintas medidas tomadas otorgaron certidumbre a largo plazo y permitieron apuntalar el crecimiento”.

Con información de INFOCAMPO

