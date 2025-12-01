Prohibido, perseguido… y aun así sigue creciendo. Por ello, China refuerza su ofensiva contra bitcoin ante un repunte que nadie vio venir



Cuatro años después de ilegalizar el comercio y la minería de criptomonedas, China enfrenta un fenómeno incómodo: las operaciones informales volvieron a expandirse y el país reaparece en los índices globales de minería. El Gobierno ha activado una nueva coordinación estatal para cerrar esos huecos. Pero el propio sistema parece generar más preguntas que respuestas.

Nota original en: GIZMODO