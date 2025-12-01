[[{«value»:»

La denuncia sobre irregularidades en transferencias del gobierno provincial a organizaciones evangelistas sigue sin definiciones ni mayores comentarios, según informa el diputado provincial Miguel Rabbia, quien insiste que el destino de 4 mil millones de pesos “es inexplicable”.

Las respuestas no llegan cuando ya se cumplió más de un mes de que se presentara en la legislatura santafesina un nuevo pedido de informes con una gruesa documentación por posibles irregularidades en la transferencia de fondos del gobierno provincial por unos 4 mil millones de pesos a fundaciones y organizaciones evangélicas. El caso tuvo impacto nacional pero, según el diputado provincial Miguel Rabbia, quien hizo la presentación, “no se ha movido un ápice” y es “preocupante” porque no sólo implica un posible caso de corrupción, sino porque además comprende a “una política ineficiente del gobierno en la prevención y asistencia a los consumos problemáticos”.

Rabbia detectó que desde la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) se impartieron partidas por casi 4 mil millones de pesos del Programa Redes del Cuidado a fundaciones evangélicas vinculadas al partido UNO, del diputado provincial Walter Ghione, quien además puso en Aprecod a un hombre de su confianza: Luciano Sciarra.

Algunas asociaciones involucradas fueron creadas hace meses, los convenios son millonarios y sin controles, y tienen vínculos directos con el partido UNO, el brazo evangélico del oficialismo provincial, según lo que planteó Rabbia, del bloque Juntos Avancemos.

Una es Rockas Vivas, una asociación civil que nació en marzo y que, según la documentación revelada, recibió más de 900 millones de pesos. Pero hay muchas más como Perseverar, Cooperativa OLH y Sinergia Ciudadana. Todas quedaron bajo la lupa luego de que en septiembre pasado el Diputado hiciera público sus cuestionamientos, que derivaron en pedidos de informe en la legislatura santafesina.

—¿Cómo ha transcurrido en todo este tiempo, ha tenido alguna respuesta, hay novedades?

—Pasan muchas cosas. Primero, que el gobierno provincial no da respuesta. El único tipo de contestaciones que dan son potenciales al problema y buscan descalificar a la fuente, descalificar a los medios, pero nadie puede responder a dónde ha ido la plata. Porque estamos en esta situación compleja de que el problema (de las drogas) está tan vigente como siempre, hay una ausencia de estrategias de política pública para abordar la prevención del consumo y la plata que debería estar destinada para ese tema no vemos que se haya utilizado bien.

Los santafesinos estamos en una situación de abandono en materia de prevención y tratamiento de consumos problemáticos. Y han organizado alguna cosa ahora a las apuradas, después de mi pedido de informes, la verdad es que hemos hecho un tercer pedido de informes solicitando que nos cuenten cuáles son los efectores para rehabilitación en adicciones que cuentan con habilitaciones, tanto municipal como del Ministerio de Salud y del Colegio de Médicos. Porque el tema del tratamiento de adicciones es un tema científico y muy serio. No se puede hacer de manera amateur, no se puede hacer pensando en voluntarismo, no se puede hacer sin equipo de profesionales, sin habilitaciones correspondientes, sin seguros de responsabilidad civil para los lugares, sin servicios de emergencia para los lugares, sin un manejo adecuado de las drogas psicotrópicas. Quiero saber qué farmacéuticos están controlando esta materia en cada uno de los lugares ¿O acaso están amontonando gente en algunos lugares, gente que no sabemos qué situaciones tienen?

—Usted enmarca estas irregularidades como una falta de política del Estado hacia los consumos problemáticos.

—Esta es la respuesta que tiene la provincia de Santa Fe, a través de la Aprecod, para darle atención a los santafesinos en esta materia. No veo que esto sea serio para la historia institucional de la provincia de Santa Fe y para darle una respuesta a las familias santafesinas que pasan por este flagelo. No se trabaja en materia de prevención. O acaso, le pregunto si existe una sola campaña pública potente que esté haciendo la provincia de Santa Fe en los medios para explicarle a nuestros hijos y a nuestras familias lo que significa entrar en consumo.

Por lo tanto, estos alrededor de 4.000 millones de pesos que fueron girados a asociaciones civiles recién creadas con integrantes del partido UNO, que es el partido evangélico, que lo ha determinado políticamente el pastor Walter Ghione, presidente de UNO, y otras asociaciones civiles sin rol estatutario para poder brindar asistencia a adicciones, que también han recibido esta plata como una cooperativa de parquizados de la localidad de Carcarañá, la cooperativa OLH, a la cual le asignaron 675 millones de pesos que deberían ir destinados a la asistencia en adicciones, una cooperativa de jardinería y parquizado ¿Cómo explican esto? Esto es inexplicable.

Después, a una consultora política de Rosario que tiene al apoderado del partido UNO dentro de su comisión directiva y que como miembro fundante de esa asociación civil tiene al actual director de la Aprecod, le transfirieron 820 millones de pesos. No tienen rol estatutario social para brindar asistencia en adicciones. Esto es incomprensible.

—¿Y no obtuvieron ninguna respuesta?

—Esperamos que los pedidos de informes que hemos solicitado, el primero ya ha salido de la legislatura al Ejecutivo, tengan una rápida respuesta porque la comunidad y nosotros también necesitamos conformar información porque esto puede ser un caso que deba de ir a la Justicia.

—Según declaró Ghione en medios santafesinos está todo bajo control, y no tiene nada que ocultar.

—La información que nosotros logramos recabar es muy contundente y requiere de tener información clara de quiénes son las personas que se han beneficiado, qué tratamiento le han dado. Porque a ver: mil millones en un lugar, 924 millones en Rafaela, donde el pastor que es el tesorero de la asociación civil que recibió la plata dice que los servicios los dan lunes, miércoles y viernes en su templo… Y que a veces va gente y a veces no va nadie. 924 millones de pesos ¿Esto parece serio? ¿Parece ordenado que le estén transfiriendo casi mil millones de pesos para un año de ejercicio a una asociación civil que dice que recibe a las personas lunes, miércoles y viernes en dos horas y que a veces va gente y a veces no va nadie? Realmente esto entra en un escenario complejo. Por eso el gobierno no lo sale a explicar, porque es inexplicable.

—Tu pedido de informe tuvo repercusión también en la prensa nacional. El programa de la periodista Lucian Geuna (en el canal TN) emitió un informe sobre el caso ¿Creés que eso ayudó a romper cierto cerco mediático local sobre el tema?

—Evidentemente la prensa local necesita de la pauta oficial para poder sobrevivir. Y eso muestra que la información de las cosas no son del todo claras sobre este gobierno de Santa Fe y, evidentemente, no salen a la luz. Imagínate si este escándalo nacional es frenado, las cosas que se deberán frenar. Uno infiere que deben haber muchas más noticias que no aparecen. He tenido en lo personal la voluntad de conformar esta investigación y estos pedidos de informes han sido de un trabajo muy arduo y con mucho rigor para evitar cualquier tipo de error y equivocación. Porque eso hubiera sido muy costoso para lo personal, porque después te denigran socialmente. Pero vemos que los periodistas de esta provincia, evidentemente, tienen algunos temores de tomar los temas y esa es la gran pregunta: ¿Hasta dónde llega la libertad de prensa en la provincia de Santa Fe?

—Tanto el gobernador Pullaro como el intendente Javkin han tenido en los últimos años un llamativo acercamiento a la iglesia evangélica, y estos sectores religiosos parece que tienen cada vez más injerencia en la vida política ¿Cómo ves el fenómeno?

—La historia universal te habla a las claras sobre este tema. La iglesia católica actualmente no se mete más en la política. En la provincia de Santa Fe, en lo personal, también he trabajado por un Estado laico. Estado y religión. Estado e iglesia en veredas paralelas.

O sea, cada uno cumpliendo con su rol social. Tenemos un recuerdo muy cercano acá en Brasil en donde hoy (Jair) Bolsonaro es condenado a más de 20 años de prisión por haber seguido los designios de un pastor evangélico, (Silas) Malafaia. Hay un documental interesantísimo que se llama Apocalipsis en el Trópico, en el que se muestra cómo este pastor evangélico puso en riesgo la democracia del país vecino. Y esto pasó hace unos años. Puso en riesgo la democracia del país vecino.

No es conveniente mezclar religión y política. Aparecen cosas complejas. El poder de manipulación que tenía en particular este pastor hacia sus feligreses llevó a una confusión de este conductor de la política, que era Bolsonaro, que llegó hasta intentar un golpe de Estado democrático. O sea, estas cuestiones son gravísimas. Y por supuesto que no las queremos para la Argentina, y mucho menos para la provincia de Santa Fe, que siempre tuvo una garantía institucional, un orden institucional que estuvo por sobre la media de la república. Y no vamos a permitir, o por lo menos vamos a trabajar para intentar que esto no decaiga en la provincia de Santa Fe.

—Ghione ha dicho que es víctima de una persecución religiosa y un “discurso de odio” contra el evangelismo.

—Con respecto a la fe y a la religión, porque han intentado mezclar este tema de los recursos públicos con la religión, yo digo lo siguiente: La fe no requiere explicaciones, pero los recursos públicos sí, la plata de nuestros impuestos sí deben de explicarse. Por eso solicitamos la explicación de lo que ha pasado con estos alrededor de 4.000 millones de pesos, que son plata de los santafesinos, que no aparecen. Lo mío es una mera descripción de hechos y de cuestiones debidamente documentadas.

Todo lo que recabamos es información pública, la sabemos buscar, por supuesto, la sabemos encontrar y le da andamiaje y sostén a nuestros pedidos de informes. Por eso (a Ghione) no le queda otra que hablar de una operación religiosa, de hablar de que nosotros proponemos ¡narcotráfico! Llegó a decir eso, cuando en verdad mis acciones han sido contundentes. Me he calificado mucho en esto, y estoy convencido de que si nuestros hijos conocen más de lo que significa entrar en consumo de drogas, elegirían menos esta variante. Y la provincia de Santa Fe no tiene una sola estrategia en este sentido y no se persigue el fruto del dinero. Solamente se agarra a los ladrones de gallina.

Publicado en el semanario El Eslabón del 29/11/25

Nota relacionada

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 8000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.

The post Avalado sea el Señor first appeared on Redacción Rosario.

La entrada Avalado sea el Señor se publicó primero en Redacción Rosario.

«}]]

Fuente: Redacción Rosario