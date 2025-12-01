En la Patagonia preocupan los brotes de sarna ovina y piden a SENASA extremar la prevención





El 2025 quedará marcado como uno de los años en que se multiplicaron los problemas sanitarios para la ganadería argentina.

Además de lo que fue el extenso debate -y que todavía continúa- en torno a la vacunación contra la fiebre aftosa, y el alerta que persiste en Entre Ríos y gran parte del NEA por la garrapata bovina, ahora se sumó otro frente de preocupación, en este caso en la Patagonia.

Este fin de semana, durante su participación en el 50º Aniversario de la Sociedad Rural de Lago Argentino, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, advirtió sobre un problema sanitario que se está extendiendo en el sur del país y demanda un abordaje inmediato: la proliferación de la sarna ovina.

LA SARNA OVINA, UN DRAMA PATAGÓNICO

Concretamente, durante su alocución, Castagnani manifestó su preocupación por los brotes de sarna ovina en Río Negro y Chubut.

El dirigente santafesino destacó que, si bien la enfermedad aún no llegó a Santa Cruz, es fundamental que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) extreme los mecanismos de prevención.

“Existe una grave falencia: hoy no contamos con productos veterinarios realmente eficaces para la erradicación de la sarna. Este es otro punto crítico que SENASA debe atender con urgencia”, remarcó Castagnani.

LA BARRERA SANITARIA DE LA AFTOSA

Vale insistir en que esta alerta se enciende, mientras persisten los cruces y cuestionamientos con relación al tema que más inquieta a los ruralistas patagónicos: el levantamiento de la barrera sanitaria del Río Colorado, que separa a la Argentina en las zonas libres de aftosa con vacunación (al norte de ese curso de agua) y libres sin vacunación (al sur).

Castagnani destacó al respecto la reacción coordinada que hubo en las provincias del sur ante esta medida que -afirmó- puso en riesgo la comercialización de carne ovina en mercados internacionales de alto valor.

“Fue una decisión que solo benefició a algunos pocos industriales y no aportó ninguna mejora ni para los productores ni para los consumidores”, lamentó.

GUANACOS Y TUCURAS

Y continuando con el plano sanitario, el titular de CRA no olvidó otro frente de tormenta para los productores de ovinos en el sur del país: el crecimiento sin freno de la población de guanacos.

Castagnani reconoció al respecto el esfuerzo de productores e industrias tras la delegación de mayores facultades a las provincias por parte del Gobierno Nacional.

No obstante, advirtió que la altísima tasa de reproducción de la especie continúa generando un deterioro serio de los pastizales y afectando directamente la producción ovina. “Siempre decimos que el problema no es el guanaco, sino la cantidad de guanacos”, sostuvo.

En paralelo, también hay que sumar un cuarto inconveniente sanitario en la región: la plaga de tucura.

“Si bien su presencia es conocida desde hace años, la situación se agravó a niveles insostenibles”, advirtió Castagnani.

Por ese motivo, CRA llamó a las autoridades provinciales y nacionales a disponer recursos técnicos, humanos y económicos suficientes para encarar un plan efectivo de control.

CRA EN SANTA CRUZ

Además de los temas mencionados, Castagnani abrió su intervención felicitando a la entidad anfitriona por su aniversario y destacó el paso histórico dado por la sociedad de productores con la compra de un importante lavadero y peinaduría de lanas, iniciativa que les permitirá avanzar de manera directa en la comercialización, agregando valor y fortaleciendo la cadena ovina regional.

En materia laboral, el presidente de CRA subrayó el avance logrado en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

“La incorporación de la categoría de peón rural a la discusión en la CAR11 es un paso muy importante”, afirmó. Sin embargo, remarcó que aún falta el reconocimiento pleno de la UATRE regional, herramienta indispensable para consolidar un esquema laboral justo y adecuado a la realidad patagónica.

Asimismo, reiteró que CRA continúa gestionando ante organismos nacionales para corregir el impacto del recargo por zona desfavorable (20%), un sobrecosto que castiga especialmente a los productores patagónicos.

“Trabajamos para que esta alícuota pueda ser compensada con el pago de impuestos. Los productores también invertimos y producimos en zona desfavorable, y eso debe ser reconocido en la política pública”, afirmó.

Por último, el acto concluyó con un mensaje de reconocimiento a la Sociedad Rural de Lago Argentino. “Cumplir 50 años es un logro institucional enorme. Esta entidad ha sido ejemplo de compromiso, arraigo y defensa del productor patagónico. CRA va a seguir acompañando cada paso del sector en esta región fundamental para la identidad y el futuro de la Argentina”, expresó Castagnani.

La participación institucional estuvo encabezada por el presidente de CRA, Carlos Castagnani, quien se hizo presente junto a dirigentes rurales de toda la Patagonia. También formaron parte de la comitiva César Guatti, representante de FIAS en la Mesa Ejecutiva de CRA; Enrique Jamieson, presidente de FIAS; Adrián Suárez, ex titular del Consejo Agrario Provincial; Agustina Figueroa, secretaria del Ateneo de la Sociedad Rural de Río Gallegos; Luis María Campos, además de referentes de numerosas rurales santacruceñas que se sumaron a esta celebración histórica junto al presidente de la rural local Roy Watson.

La exposición ofreció un programa cargado de actividades emblemáticas para la región: juras de Caballos Criollos y de vacunos Hereford, competencias de Aparte Campero con participación récord, propuestas culturales abiertas al público y una destacada visita técnica a Estancia Alice, donde productores y especialistas evaluaron en campo un proyecto innovador de pasturas y forrajes en la precordillera andina, una apuesta estratégica para la producción del futuro.

