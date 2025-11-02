En contraste, se registró un leve descenso en los casos de personas mayores de 70 años.

Un creciente número de adultos menores de 40 años asegura enfrentar dificultades serias de memoria, concentración y toma de decisiones.

Lo afirma un reciente estudio publicado por la revista Neurology de la Academia Estadounidense de Neurología.

La investigación, dirigida por Adam de Havenon, neurólogo de la Universidad de Yale, analizó más de 4,5 millones de encuestas realizadas entre los años 2013 y 2023.

Los resultados muestran que la prevalencia de discapacidad cognitiva reportada aumentó del 5,3 % al 7,4 % en una década, con el salto más notable entre los adultos menores de 40 años, cuyo porcentaje prácticamente se duplicó del 5,1 % al 9,7 %. En contraste, los mayores de 70 años registraron un leve descenso, del 7,3 % al 6,6 %.

El estudio sugiere que factores sociales y económicos juegan un papel determinante. Las personas con ingresos inferiores a 35.000 dólares anuales reportaron los índices más altos, mientras que los más acomodados presentaron cifras significativamente menores.

Diferencias en nivel educativo y raza

Las diferencias también fueron notorias por nivel educativo: quienes no terminaron la secundaria mostraron tasas casi cuatro veces superiores a las de los graduados universitarios. El aumento fue generalizado entre todos los grupos raciales, aunque más marcado en los indios americanos y los nativos de Alaska.

El investigador pidió profundizar en las causas del fenómeno, que podría estar relacionado con cambios reales en la salud cerebral, el estrés social y económico o una mayor disposición de las personas a reconocer y reportar problemas cognitivos. «Independientemente de las posibles causas, el aumento es real, y es especialmente pronunciado en personas menores de 40 años», subrayó.

