Se realizó entre el Sábado 1 y Domingo 2 de Noviembre, en Parques de Estudio y Reflexión «Carcarañá», en la peque localidad de Lucio V. López, Santa Fe, Argentina.

Mediante esta espiritualidad que invita a conectar con el Sentido, con la alegría, con las más elevadas aspiraciones humanas, se fueron desarrollando varias actividades. ☀️

Con la participación de amigos y amigas del Gran Rosario y de Buenos Aires, el primer día se produjeron varias charlas de intercambios de experiencias, meditación conjunta.🥰

La jornada inició compartiendo una ceremonia de apertura con el Oficio, dónde meditamos sobre el capítulo 1 de La Mirada Interna:

LA MEDITACIÓN

1. Aquí se cuenta cómo al sin-sentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. 2. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. 3. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. 4. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. 5. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda.

Luego, alrededor de La Fuente de agua del Parque, se dió un espacio de intercambio sobre «El nuevo horizonte espiritual». Asimismo, se dió un espacio para testimonios sobre qué significa «El Mensaje» para cada uno, comprensiones, experiencias y formas de irradiación.

Más tarde, se invitó a quienes les interesara conocer el significado de los símbolos y construccioones del Parque, a unirse al recorrido que comenzó por el Portal, luego las Estelas, el Monolito ⛩️, la Fuente y finalizando en la Sala donde tras las explicaciones se compartió una ceremonia de bienestar.

Las infancias que asistieron con sus familias pudieron compartir un espacio de juegos donde a través de imágenes como las burbujas, y diversas dinámicas fueron conectando y dialogando entre sí y con su interioridad.🧘

El Parque tiene un amplio taller. Allí se dió una introducción a la cerámica y se trabajó con arcilla modelando piezas, como forma de tomar contacto con la materia intentando resonar con espacios internos.⚱️

En simultáneo, en la Sala se compartió un espacio de experiencia corporal «Yo existo porque tú existes».👭

Cerca de la noche y luego de la cena compartida, en el fogón -un espacio nuevo en el Parque- bajo la noche estrellada, se dió lugar a la lectura y recitado de poesías y mitos, finalizando una jornada inspiradora dónde lo sagrado estuvo presente como suave compañía.🌟

Las charlas, meditaciones y actividades inspiradoras, continuaron en la segunda jornada durante el domingo.

El encuentro fue organizado por Comunidades de El Mensaje y desean agradecer a quienes asistieron a compartir estos ámbitos en momentos de tanta necesidad de encuentro desde el buen trato, la no-violencia, la afectividad.🤗

