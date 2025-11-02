En Argentina se jugó el primer Campeonato Mundial de Carnes: ¿de dónde son los mejores bifes?





El pasado jueves se realizó en Buenos Aires la primera edición de un evento que nació con la idea de transformarse en un clásico anual y de alcance global: el Campeonato Mundial de Carnes – CMDC®.

Se trata de una iniciativa de Luis Barcos, creador y director de la Escuela de Sommelier de Carnes de Argentina, junto a la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina.

¿En qué consistió? En un certamen del que participaron referentes internacionales de calidad de carnes en Argentina para premiar la terneza, la jugosidad y el sabor de dos cortes emblemáticos: bife ancho y bife angosto.

Así fue que el CMDC® recibió muestras de alta calidad provenientes de Irlanda, Reino Unido, España, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Para asegurar un resultado transparente y confiable, la evaluación fue supervisada por un jurado compuesto por tres grupos: Sommeliers de Carne, Consumidores entrenados y un destacado panel de Chefs y Expertos Internacionales.

Esta mesa de primer nivel incluyó a personalidades como Gastón Acurio, Christian Petersen, Juan Gaffuri, María De Michelis, Arturo González, Pietro Sorba, Ale Feraud, Nicolás Arcuchi, Juan Pedro Rastellino, Gustavo Fuentes, Kazuhito Obara, Maximiliano Britez, Micaela Najmanovich, Dario Gualtieri, Javier Brichetto, Matías Villalba, Martín Altmirano, Tomás Perlberger, Ita Pereyra Goday, Fabrizio Mendez, Diego Gauna, Anita Sanchez, Juan Ignacio Fouco, Martín Rebaudino, Nico Arcuchi, Maximiliano Rossi, Tomas Treshanski, Tiago Leite, Agustín Basualdo y Luciano Nanni.

El momento de la premiación contó con la presencia del presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi.

LOS BIFES GANADORES

De esta manera, los máximos honores del campeonato se repartieron de la siguiente manera:

Medallas de oro

Bife Ancho alimentado a Grano: Urien Loza, de La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Urien Loza, de La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza: Aberdeen Angus). Bife Angosto alimentado a Grano: Alfonso Rebaza González, del Establecimiento Emilio Cubas de Trujillo, Perú. (Raza: Criolla Peruana).

Alfonso Rebaza González, del Establecimiento Emilio Cubas de Trujillo, Perú. (Raza: Criolla Peruana). Bife Ancho alimentado a Pasto: Quickfood SA, del Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, de Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Quickfood SA, del Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, de Argentina (Raza: Aberdeen Angus). Bife Angosto alimentado a Pasto: Alejandro González, del Establecimiento Frigorífico Las Piedras, Uruguay. (Raza: Aberdeen Angus).

Medallas de plata

Bife Ancho alimentado a Grano: Rodrigo Pilotti, del Establecimiento Las Nazarenas, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Rodrigo Pilotti, del Establecimiento Las Nazarenas, Argentina (Raza: Aberdeen Angus). Bife Angosto a Grano: Quickfood S.A., del Establecimiento Raúl Meneguello, Argentina (Raza: Brangus).

Quickfood S.A., del Establecimiento Raúl Meneguello, Argentina (Raza: Brangus). Bife Ancho a Pasto: Tender Meats, del Establecimiento Farm of Darby Warbe, Irlanda (Raza: Aberdeen Angus).

Tender Meats, del Establecimiento Farm of Darby Warbe, Irlanda (Raza: Aberdeen Angus). Bife Angosto a Pasto: David Rosbotham – Hannan Meats, del Establecimiento Ivan Rea, Reino Unido (Raza: Shortorn).

Medallas de bronce

Bife Ancho alimentado a Grano: Muge, del Establecimiento Pampa Gringa, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Muge, del Establecimiento Pampa Gringa, Argentina (Raza: Aberdeen Angus). Bife Angosto a Grano: El Mercedino, del Establecimiento Agroamanecer SRL, Argentina (Raza: Hereford).

El Mercedino, del Establecimiento Agroamanecer SRL, Argentina (Raza: Hereford). Bife Ancho a Pasto: Ana Morrone, del Establecimiento La Ignacia, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Ana Morrone, del Establecimiento La Ignacia, Argentina (Raza: Aberdeen Angus). Bife Angosto a Pasto: Tender Meats, del Establecimiento Farm of Derby Warde, Irlanda (Raza: Aberdeen Angus).

Menciones especiales a la Excelencia en Sabor:

Bife Ancho a Grano: Urien Loza, Establecimiento La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Urien Loza, Establecimiento La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza: Aberdeen Angus). Bife Angosto a Grano: Muge, Establecimiento Pampa Gringa, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Muge, Establecimiento Pampa Gringa, Argentina (Raza: Aberdeen Angus). Bife Ancho a Pasto: Quickfood S.A., Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, Argentina (Raza: Aberdeen Angus).

Quickfood S.A., Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, Argentina (Raza: Aberdeen Angus). Bife Angosto a Pasto: Alejandro González, Establecimiento Frigorífico Las Piedras, Uruguay (Raza: Aberdeen Angus).

UN SELLO DE CALIDAD GLOBAL

La idea a partir de este certamen es que los cortes ganadores no sólo obtienen el prestigio de ser reconocidos mundialmente, sino que también podrán utilizar el sello CMDC® en la comercialización de sus carnes, como un símbolo que asegura la máxima calidad.

“Visibilizar la calidad de carne implica reconocer y premiar a todos los que trabajan por ella y honrar a los consumidores”, resumió Barcos.

Por su parte, el chef, empresario y conductor del evento, Christian Petersen, agregó: “El trabajo que hizo Barcos es impresionante. Todo esto apunta a elevar la calidad de la carne argentina, latinoamericana y mundial”.

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR