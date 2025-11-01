El puente que te permite cruzar una selva … caminando sobre los árboles



Normalmente encuentras puentes que te permiten cruzar ríos, para eso se inventaron. Pero, en este caso, lo que encuentras es algo diferente. En Ciudad del Cabo existe un puente que te permite cruzar una selva … caminando sobre los árboles.

El puente se encuentra serpenteando sobre la foresta en el Parque Natural Kirstenbosch en Sudáfrica, a una altura variable que alcanza en su punto más alto los 12 metros, y solo toca el suelo en dos puntos, es decir.

Ni que decir tiene que el objetivo teórico es el pasar rápidamente a través de los árboles sin perderte … pero en realidad la mayoría de los que lo crucen seguramente lo hacen por las vistas impresionantes que se tienen mientras paseas por él.

Vía: marcianos

Fuente: NuestroClima.com