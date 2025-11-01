Rosatom crea un sistema que nos llevará a Marte en días



La empresa rusa Rosatom ha desarrollado un motor eléctrico de plasma capaz de alcanzar velocidades sin precedentes en el espacio. Si las pruebas confirman su eficacia, estaríamos ante uno de los mayores hitos en la historia de la exploración espacial desde la invención del cohete químico.

Basado en un acelerador magnético de plasma, este prototipo tiene el potencial de acortar a 30/60 días el viaje espacial a Marte, en vez de los mínimo seis meses que se tarda con los sistemas de propulsión actuales, lo que ofrece un potencial enorme para futuras misiones espaciales al planeta rojo.

En la propulsión, este motor acelera partículas de plasma a altas velocidades para generar empuje, lo que permite viajes espaciales más rápidos y eficientes. Según los investigadores, su impulso específico supera los 100 kilómetros por segundo, y al mismo tiempo, reduce por 10 veces la cantidad necesaria de combustible con respecto a los sistemas químicos tradicionales debido a que la conversión es casi toda de energía eléctrica.

Como decíamos, el principal beneficio es la rapidez con la que potencialmente se podrá llegar a Marte, lo que supone un gran beneficio a la salud de los astronautas al disminuir el riesgo de exposición prolongada a la radiación cósmica.

Actualmente, Rosatom está construyendo una infraestructura experimental a gran escala equipada con sistemas avanzados de bombeo de vacío y gestión térmica permite simular las condiciones del espacio para probar el motor y asegurar su funcionamiento.

Se espera que las primeras pruebas de prototipos en el espacio se puedan realizar para el año 2030.

Imagen de portada: Curiosity selfie on Mars.jpg / Wikipedia.