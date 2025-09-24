COMUNICADO – MOVIMIENTO EVITA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE:

PRIMERO LA PATRIA, DESPUÉS EL MOVIMIENTO Y POR ÚLTIMO LOS HOMBRES Y MUJERES

Desde el 10 de diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei puso en marcha un brutal plan de ajuste y transferencia de recursos. Sus medidas golpean de lleno a los sectores más humildes, destruyen el entramado productivo y el empleo, licúan los salarios y las jubilaciones, y vacían las políticas indispensables para el desarrollo de la Argentina. Todo para enriquecer a un puñado de especuladores financieros.

No les alcanzó con ajustar: lo hicieron con crueldad, burlándose del sufrimiento de nuestro pueblo. El relato “anticasta” se derrumbó frente a la corrupción de Karina Milei en el manejo de las políticas de discapacidad, mostrando la verdadera cara de este gobierno: títeres del poder económico, que buscan lo mismo de siempre, que los de abajo paguen el esfuerzo para que los de arriba sigan acumulando privilegios.

Pero frente a esta ofensiva, nuestro pueblo resiste. En unidad y con coraje salió a la calle, defendió el trabajo, las jubilaciones, la educación y las políticas de discapacidad, y le puso un freno a Milei también en el Congreso. Esa resistencia es la que hoy nos marca el rumbo.

Por eso, más que nunca, necesitamos construir el triunfo del peronismo en las próximas elecciones de octubre.

En Santa Fe y en cada rincón del país tenemos que sumar fuerzas para que la boleta de Fuerza Patria sea la que derrote al gobierno nacional.

Nuestro pueblo espera que el 26 de octubre se imponga en las urnas la fuerza política que tenga la firmeza para defenderlo y la audacia para construir lo que viene. Y el 27 de octubre el peronismo tiene la responsabilidad histórica de ponerse al frente de esta pelea, recuperar los derechos que nos arrebataron y abrir el camino hacia una Argentina grande, con justicia social, verdadera libertad y soberanía.