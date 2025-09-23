1983 – DIEGO A. MARADONA QUEBRADO.

El delantero Diego Maradona, estrella del Barcelona, sufre una fractura y rotura de ligamentos de su tobillo izquierdo a causa de una violenta patada de Andoni Goikoetxea, del Athletic de Bilbao, en partido de la Liga de España. Maradona permaneció inactivo 106 días por la que fue la peor lesión de su carrera.

1812 – BATALLA DE TUCUMÁN. El Ejército del Norte, liderado por el abogado y general Manuel Belgrano, derrota en la batalla de Tucumán a las tropas españolas del brigadier Juan Pío Tristán. El combate duró dos días y se libró en Campos de las Carreras, en los alrededores de la actual ciudad de Tucumán.

1893 – J. PEDRO GARRAHAN. Nace en Buenos Aires el médico pediatra y profesor universitario Juan Pedro Garrahan, miembro de honor de las sociedades de Pediatría de París, Madrid, Montevideo y Río de Janeiro. En su honor, el Hospital Nacional de Pediatría lleva su nombre.

1928 – PRIMER COLECTIVO. Comienza a funcionar en la ciudad de Buenos Aires la primera línea de transporte público automotor, razón por la que el 24 de septiembre se celebra el Día Nacional del colectivero.

1928 – RENÉ LAVAND. Nace el prestidigitador René Lavand, quien se convirtió en uno de los más famosos del mundo. De niño había perdido la mano derecha. Maravilló a varias generaciones con sus trucos de cartas con una sola mano y el latiguillo “¡No se puede hacer más lento!”.

1940 – AMELITA BALTAR. Nace en Buenos Aires la cantante de tango y folclore Amelita Baltar (María Amelia Baltar), quien puso su voz a una treintena de obras compuestas por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, entre ellas la célebre “Balada para un loco”.

1941 – LINDA McCARTNEY. Nace en la villa neoyorquina de Scarsdale la cantante, compositora y fotógrafa estadounidense Linda McCartney (Linda Louise Eastman) activista en favor de los derechos de los animales y primera esposa del exbeatle Paul McCartney.

1961 – ELIZABETH VERNACI. Nace en Buenos Aires la locutora y conductora de radio y televisión Elizabeth Vernaci, apodada “la Negra”, ganadora de una veintena de premios, entre ellos ocho Martín Fierro.

1991 – NEVERMIND NIRVANA. Se publica el álbum “Nevermind”, el segundo de la banda estadounidense de grunge Nirvana liderada por Kurt Cobain. Vendió más de 30 millones de copias y fue clasificado en el primer puesto de “Los 100 mejores álbumes de los años ‘90” por la revista Rolling Stone.

2015 – ESTAMPIDA EN LA MECA. Al menos 800 personas mueren y otras 900 son heridas en una estampida desatada en la localidad de Mina, durante la peregrinación hacia La Meca (Arabia Saudita), ciudad santa del Islam que cada año visitan millones de musulmanes.

CONTRA EL CÁNCER. Se celebra el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer con el fin de impulsar los proyectos para ayudar en la cura y mejor calidad de vida de las personas que contraen esa enfermedad.

