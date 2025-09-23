Reproducimos la bienvenida con la que se abrió la 3ª edición de la Universidad de Verano del Parque Toledo, o del Humanismo Universalista, y que habla del espíritu y la temática que convocaba a estas jornadas, que tuvieron lugar del 12 al 14 de septiembre.

Queridas amigas y amigos:

Por tercer año consecutivo y con renovado entusiasmo y alegría estamos organizando la 3ª Universidad de Verano del Humanismo Universalista de Parque Toledo, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025.

El tema central es «¿En qué condiciones queremos vivir? Imaginar un futuro mejor hace posible todo cambio»

En este momento que estamos viviendo, tan inaudito, aumenta la deshumanización y cada vez es más necesario que propiciemos ámbitos en donde las personas podamos reflexionar e intercambiar a nivel personal y colectivo sobre cómo queremos vivir, en qué condiciones queremos hacerlo, y a qué futuro aspiramos para nosotras, nuestros seres queridos y la sociedad en general.

Sabemos que toda realidad ha sido antes imaginada. Queremos dibujar entre todas y todos ese mundo al que aspiramos!!!

Con esta 3ª universidad queremos alentar una vez más esos encuentros de personas, colectivos, asociaciones etc.. que puedan sumar en la dirección de dar esa señal que tanto necesita nuestro mundo: un futuro abierto y luminoso para todas y todos. Y que nos permita seguir avanzando en esa dirección de crear las mejores condiciones para el desarrollo del ser humano.

Hacerlo desde Parque Toledo, ámbito de estudio, reflexión e intercambio, favorecerá el crear esa atmósfera de buen trato, comunicación, confianza e inspiración.

Durante tres días se desarrollarán diversas actividades en el Parque: talleres, video foros, encuentros de intercambio, mesas redondas, ponencias, expresiones artísticas, etc.

Aspiramos a una amplia participación de personas y colectivos diversos, afines a esta propuesta. La participación será fundamentalmente presencial porque nos parece importante que quienes asistan tengan la oportunidad de conocer el Parque.

Os adjuntamos la dirección web, en la que podéis ver toda la información y a través de la cual personas y colectivos pueden inscribirse, tanto para asistir como para realizar actividades: www.uvpt.org

Agradecemos la máxima difusión y por supuesto, cualquier participación será muy bienvenida. Para contactar con nosotros envía email a info@uvpt.org

¡Un gran abrazo!

El Equipo Organizador de la Universidad de Verano de Parque Toledo 2025

Redacción España

Nota Original en: PRESSENZA.COM