El Domingo 28 de Septiembre a las 19 hs. Sala Perrone. Centro Cultural de San Lorenzo

Se realizará en encuentrro «Poetas del Cordón» con la participación de escritores, músicos y poetas de la zona del Cordón Industrial Rosario-San Lorenzo

El encuentro artístico promete impactar al público con Poesía, Músicay libros, y una puesta en escena con entrevista, lectura de poemas, y un cálido y sentido homenaje a uno de los queridos poetas de nuestra región: Rubén Vedovaldi estará en persona compartiendo extractos de sus escritos más entrañables.

Además de Vedovaldi, el programa anuncia la actuación de Alicia Gallo, Vivi Altuzarra, Mario Bernachea, Juan Nóbile, Néstor Trivero, Carlos Medrano, Chango Barrionuevo, Damián González, Ale Trujillo y Nahuel Terán.

Auspicia la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo

Anticipadas $5000 (al 341 5486596)

En puerta $7000.

Domingo 28, 19 hs.

SALA BERNARDO PERRONE

Calle San Carlos 1950, San Lorenzo

(En la misma manzana del Centro Cultural de San Lorenzo)