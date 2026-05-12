Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El futbolista sanlorencino Jesús Camaño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo disfruta junto a su familia en su ciudad natal. En una charla con Síntesis Deportiva, el mediocampista habló sobre su presente en Club Atlético Midland, su primer gol con el club y el sueño intacto de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

“Contento por el triunfo del fin de semana y también por ayudar al equipo con un gol”, expresó Camaño, quien aprovechó los días libres para regresar a San Lorenzo y compartir tiempo con sus seres queridos.

El volante destacó el gran inicio de temporada de Midland, que pelea en los puestos de arriba y además viene de dar el golpe en la Copa Argentina tras eliminar a Argentinos Juniors, en un duelo especial donde enfrentó a otro sanlorencino.

“Sabíamos que íbamos a estar para pelear arriba. Contra Argentinos fue una victoria enorme y enfrentar a Román, alguien con quien compartí desde chico en San Lorenzo, fue algo muy lindo para nosotros y para la ciudad”, señaló.

Sus raíces en San Lorenzo

Camaño recordó sus inicios en el fútbol local, donde pasó por distintos clubes de la región como Club Felisa, Combate de San Lorenzo y Villa Felisa, aunque remarcó el cariño especial por Felisa.

“Siempre me identifico con Felisa porque son los momentos que más recuerdo de mi infancia, cuando tenía ocho o nueve años”, contó.

Un camino de esfuerzo y superación

El recorrido de Jesús no fue sencillo. Pasó por las inferiores de Belgrano de Córdoba, luego tuvo una oportunidad en River Plate, más tarde llegó a Quilmes Atlético Club, donde firmó contrato profesional, aunque una lesión ligamentaria frenó su crecimiento cuando estaba cerca del debut.

Tras ese duro momento, continuó su carrera en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo antes de desembarcar finalmente en Midland.

“Tuve momentos difíciles, lesiones y cambios de técnicos, pero nunca dejé de intentarlo”, resumió.

Su presente y el sueño del ascenso

Sobre el objetivo con Midland, Camaño fue claro: pelear por el ascenso.

“El mensaje del técnico siempre es que no somos menos que nadie. Queremos darle pelea a cualquiera y ojalá lograr ese ascenso tan soñado”, afirmó.

A nivel personal, también mantiene intacta su ilusión de jugar en Primera División.

“El sueño siempre está, pero hoy busco afianzarme y volver a agarrar ritmo. Por suerte se me está dando”, aseguró.

El recuerdo de su primer gol

Uno de los momentos más emotivos fue su primer tanto con Midland.

“No sabía ni qué hacer cuando hice el gol. Salí corriendo para todos lados y terminé abrazando al técnico como forma de agradecerle por la confianza”, relató entre risas.

Sus referentes y la Selección

Entre los jugadores que admira mencionó a Enzo Pérez dentro del fútbol argentino y a Moisés Caicedo a nivel internacional.

Además, dejó su pálpito sobre la Selección Argentina de Fútbol de cara al próximo Mundial:

“Para mí somos campeones otra vez”, cerró con ilusión.

El presente de Jesús Camaño refleja esfuerzo, perseverancia y el orgullo de representar a San Lorenzo en el fútbol profesional.

Síntesis Deportiva