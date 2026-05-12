El DT de Newell’s Old Boys, Frank Darío Kudelka, junto a los dirigentes, ya comenzó a delinear el plantel para la próxima temporada y varios futbolistas ya no formarán parte del primer equipo. En los últimos días, la lista de prescindibles se incrementó con jugadores que cumplieron un ciclo en el club y buscarán nuevos caminos.

A Orozco, Noguera, Risso Patrón y Michael Hoyos se sumaron el uruguayo Armando Méndez, el paraguayo Saúl Salcedo, Ian Glavinovich y Williams Barlasina. El lateral derecho, que tiene contrato hasta diciembre de 2029, evaluará ofertas en los próximos meses y su futuro estará lejos del Parque Independencia.

De esta forma, Kudelka deberá buscar un marcador de punta derecho porque solo queda Martín Ortega en esa posición, ya que Alejo Montero todavía no recibió el alta médica.

En tanto, Salcedo y Glavinovich no estarán en la consideración del entrenador rojinegro y quedarían relegados del primer equipo cuando se recuperen Óscar Salomón y Bruno Cabrera. Por lo tanto, el guaraní y el juvenil tendrán que encontrar un nuevo club para el próximo semestre.

Por último, Barlasina perdió el puesto ante Reinatti y la llegada de otro arquero lo dejaría como tercera opción. Teniendo en cuenta esta situación, el ex Aldosivi tendrá que emigrar a otra institución. ​ ROSARIOPLUS