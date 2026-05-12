En la conmemoración de sus noventa y cuatro años de vida, la Asociación Médica de Rosario emitió un comunicado en el que renueva sus reclamos por honorarios y condiciones de trabajo dignos y alerta sobre «el desfinanciamiento y la pauperización» del sistema de salud, lo que impacta de manera negativa en la calidad de la salud de vastos sectores de la población.

«Esto nos obliga a no bajar los brazos y seguir sosteniendo nuestros principios fundacionales en defensa de nuestros derechos laborales y del acceso a salud de calidad para toda la sociedad», señala en el conjunto para luego trazar un duro panorama: «Las médicas y los médicos percibimos honorarios bajos –que desde hace rato no tienen un ajuste acorde con la inflación– y nuestras condiciones laborales son precarias; y el sistema nos desampara y se pauperiza, por el desfinanciamiento y el desmesurado encarecimiento de medicamentos e insumos, mientras el honorario médico sigue siendo la variable de ajuste».

Asimismo la Asociación Médica ve «con gran preocupación que se han reducido sensiblemente el número de consultas por parte de la población, los esquemas de vacunación, la adquisición de medicamentos, y la afiliación a obras sociales o sistemas prepagos, volcándose a efectores públicos que no siempre puede dar respuesta», lo que «impacta de manera negativa en la calidad de la salud y en la prevención de vastos sectores de la población».

CONSECUENTES CON SU HISTORIA

Tras ese duro análisis de la coyuntura, la entidad reivindica su trayectoria y fortaleza institucional. «No nos quedamos solo en los reclamos, sino que seguimos trabajando por el bienestar de las médicas y los médicos con una institución sólida, que hace más de tres décadas creó la Red AMR, gremial, prestacional y social, ante una de las tantas coyunturas adversas que nos tocó enfrentar».

De esta manera, afirma que «la RED AMR sigue creando instancias para defender el trabajo médico; y, así como en su momento generó un sistema prepago, efectores propios, AMPAR y una institución solidaria (como La Mutual de AMR), hoy amplía sus alcances con nuevos desarrollos».

Luego, detalla: «Día a día nos abocamos a lograr mejores y más inclusivos convenios; hemos desarrollamos la aplicación «Mi Médico» –una bolsa de trabajo virtual, que permite ubicar a los profesionales geográficamente, por especialidad y por obra social–; nuestro prepago a AMR Salud, el Cedyca (Centro de Diagnóstico y Cirugía Ambulatoria), el Hospital Español y el Sanatorio Aliare, generan trabajo digno para las y los colegas; y también apuntalamos la labor de las más de doscientas clínicas de la ciudad que también son parte de nuestra Red».

El documento concluye: «Somos una institución comprometida con su tiempo que, frente a la adversidad, asume que los derechos de nuestras y nuestros colegas se defienden todos los días.

¿Qué celebramos, entonces, en estos tiempos difíciles? Saber que la Red AMR nos contiene, nos ampara y que ninguna médica y ningún médico están solos». ​ ROSARIOPLUS