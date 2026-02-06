Presidentes pedófilos y los archivos Epstein



Vista aérea de los edificios principales del rancho de Jeffrey Epstein, en Nuevo México.

Alexander Dugin sobre la implosión de la legitimidad occidental y la tormenta geopolítica que se avecina.

La publicación de tres millones de archivos de Epstein es un acontecimiento fundamental de tal magnitud que provoca auténtica perplejidad: ¿por qué los medios de comunicación nacionales no le prestan la atención que merece? Se trata de un acontecimiento real; por así decirlo, un «cisne negro» anticipado, pero aún impactante, o lo que el análisis político denomina un «punto de inflexión», una transformación de las condiciones del juego.

Procedamos en orden. En primer lugar, la publicación de los archivos de Epstein fue uno de los elementos clave de la campaña electoral de Trump. Prometió publicarlos para exponer una red de pedofilia dentro del gobierno de Estados Unidos, implicada en crímenes atroces. Hasta cierto momento, el tema de la isla de Epstein —con sus monstruosas orgías, misas satánicas, abuso de menores, canibalismo y experimentación humana— había pertenecido únicamente a círculos conspirativos. Se trató con poca seriedad, como una teoría de la conspiración, pero con el tiempo se hizo evidente que el asunto era mucho más serio.

En algún momento, el conjunto de pruebas se volvió tan sustancial que el propio Jeffrey Epstein fue arrestado, junto con su colaboradora más cercana, Ghislaine Maxwell, hija de uno de los jefes de estación del Mossad en Estados Unidos. El hecho de que Epstein supuestamente se suicidara en su celda en circunstancias poco claras (aunque existe una gran probabilidad de que lo eliminaran) no hizo más que intensificar las sospechas.

Quedó claro que círculos extremadamente influyentes —que habían establecido el control no sólo sobre Estados Unidos sino también sobre las élites mundiales— fueron arrastrados a su oscura red de degeneración total, poblada por maníacos, asesinos, violadores y espías.

Al principio, solo los teóricos de la conspiración hacían tales afirmaciones; luego, los votantes de Trump se unieron a ellos, creyendo que con su ascenso al poder toda la verdad saldría a la luz. Sin embargo, el año pasado, tras la publicación de una pequeña parte del expediente que prácticamente no contenía nada, la decepción llegó. El Departamento de Justicia de EE. UU. intentó satisfacer a los partidarios de Trump con un «documento ficticio». Cuando todos lo declararon insuficiente, Trump pasó a la siguiente etapa: comenzó a afirmar que el expediente Epstein no existía en absoluto, prometió clemencia para Ghislaine Maxwell y, en efecto, intentó enterrar el caso.

Esto desencadenó una división entre los partidarios del movimiento MAGA. A partir de entonces, comenzó el declive de Trump, quien se encuentra en el punto más bajo de su segundo mandato presidencial. Gran parte de esto se relaciona precisamente con su postura sobre el expediente Epstein (que Trump finalmente afirmó que había sido «inventado por los demócratas»). Surgieron acusaciones de que el propio Trump había participado en orgías en la isla y, por lo tanto, estaba ralentizando el proceso de publicación.

Sin embargo, finalmente, a pesar de las vergonzosas maniobras políticas que realizó en torno a estos documentos, los archivos fueron publicados. Figuras como Thomas Massie y Ro Khanna respaldaron esto en gran medida, insistiendo en que el caso no debía ser silenciado.

La publicación fue un auténtico bombazo. El Departamento de Justicia, bajo la dirección de Pamela Bondi, designada por Trump, publicó durante varias horas un fragmento del expediente que contenía testimonios sobre la participación personal de Trump en estas orgías pedófilas y la intimidación de las víctimas por parte de su equipo de seguridad. Se hicieron públicas fotografías de Melania Trump abrazada a Epstein, implicándola en una red de tráfico de mujeres y niños que fueron abusados ​​y asesinados. Aunque los documentos relativos a Trump fueron eliminados al cabo de un par de horas, los tres millones de archivos restantes permanecieron en línea (posiblemente solo una parte).

Esto por sí solo basta para comprender que no solo Trump, sino también Elon Musk, así como muchos representantes del Partido Republicano e incluso miembros de las familias reales europeas, formaban parte de este sistema. Toda la élite occidental ha sido desacreditada. Epstein funcionaba como una especie de «departamento de personal» de un gobierno mundial. Los candidatos al poder global pasaban por ciertos rituales y crímenes allí, incluyendo el abuso de menores, el asesinato y el canibalismo, todos grabados en video para su posterior control.

El mundo occidental se ha derrumbado. Ningún líder político occidental, ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea, conserva autoridad moral alguna. Esto es una revelación: prácticamente todo Occidente global aparece como una organización satánica y pedófila. Es el fin de cualquier pretensión de liderazgo.

Ahora bien, cualquiera que acuerde con un político occidental debe comprender que podría estar sentado junto a un maníaco y asesino (y muchos destacados intelectuales, expertos, científicos y otros occidentales, tanto de izquierda como de derecha, están implicados en esta red de pedofilia). Esto es Occidente. Por lo tanto, tras la publicación de estas pruebas, o la humanidad destruirá este sistema, esta monstruosa secta totalitaria, o Occidente destruirá a la humanidad transformando el planeta entero en algo parecido a la isla de Epstein, que ya se ha convertido en un símbolo del Occidente moderno en su conjunto.

El segundo punto fundamental, e igualmente impactante, es el papel protagónico de los servicios de inteligencia israelíes en el sistema de Epstein. Los materiales demuestran que Epstein era un representante del racismo sionista, burlándose con arrogancia de los «goyim» (no judíos percibidos como «infrahumanos») que participaban en sus orgías. En vista de los acontecimientos actuales en Gaza, el sionismo también ha perdido definitivamente toda legitimidad moral.

Durante décadas tras los horrores del Holocausto nazi, el mundo simpatizó con el pueblo judío. Sin embargo, la humanidad ahora está conmocionada por cómo este culto a la reverencia por la memoria del sufrimiento judío fue utilizado por el Estado de Israel y una red sionista global para construir un sistema de chantaje y gobierno mundial. Al racismo de los nazis, los sionistas respondieron con la misma superioridad racial hacia toda la humanidad (más visiblemente en Palestina). Esto es una auténtica explosión, una conmoción para la sociedad estadounidense.

Diversas fuerzas políticas comenzarán ahora a manipular estos datos. Los demócratas que no se vieron afectados por el expediente Epstein intentarán usarlo contra Trump. Quizás incluso algunos activistas republicanos del movimiento MAGA intenten destituir a Trump, entendiendo que un pedófilo envejecido no puede llevar a Estados Unidos a la grandeza ni servir como autoridad moral. Los demócratas podrían sacrificar a Bill Gates, Barack Obama, la desviada pareja Clinton y muchos otros representantes de sus propias filas que participaron en las orgías de Epstein, aunque solo sea para derrocar a Trump.

Muchos consideran que la publicación de materiales que desacreditan a Trump en el sitio web de su propio departamento es obra del Mossad, que intenta presionar a Trump para que ataque directamente a Irán, algo que hasta ahora se ha abstenido de hacer. Sin embargo, estos son detalles. A nivel mundial, esto representa un fracaso total de Occidente, que se ha transformado en una rama del lobby pedófilo.

Repito: en este contexto, resulta muy extraño que nuestros medios de comunicación guarden silencio, a pesar de que no hay rastros de Rusia en estas publicaciones (salvo algunas cifras insignificantes, incluidas prostitutas, así como declaraciones rusófobas de individuos en el expediente). Da la impresión de que alguien ha dado instrucciones para no remover las aguas.

Sin embargo, todo esto parece absolutamente insignificante comparado con la escala del abismo que se ha abierto, comparable en magnitud a los crímenes revelados en los juicios de Núremberg a los criminales de guerra nazis.

La única diferencia es que, para condenar a los criminales de hoy, la humanidad tendría que conquistar este Occidente colectivo. Estos pervertidos jamás se arrepentirán. Preferirían recurrir a una provocación global, una guerra nuclear o, como mínimo, una explosión en el Capitolio, una operación de bandera falsa, para ocultar las pruebas.

En efecto, este es el fin de Occidente. Al publicar los archivos de Epstein, esta civilización ha firmado su propia sentencia. Sin embargo, si nosotros —toda la humanidad sensata— no derrotamos a esta élite satánica ahora, seguirá gobernando sobre nosotros.

Alexander Dugin

Febrero 2026