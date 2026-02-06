​[[{«value»:»

El camino de retorno del girasol a los campos argentinos está lejos de frenarse: por el contrario, acelera a todo ritmo y la presente campaña va rumbo a transformarse en un nuevo mojón de este crecimiento.

Tras lo que fue una cosecha 2024/25 excelente y una siembra para el actual ciclo que creció a grandes pasos, la marcha de la zafra 2025/26 sigue la senda de la expansión.

Como botón de muestra, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su Panorama Agrícola Semanal (PAS), elevó en 400 mil toneladas su pronóstico de cosecha para la oleaginosa.

Nueva proyección de producción – girasol 2025/26.

Seguí el estado de los 6 principales cultivos en el dashboad de datos PAS y ECC https://t.co/m05YqTajB1.

Descargá la síntesis del informe:https://t.co/fwrVCegiKc pic.twitter.com/UQwnIMFalB — Bolsa de Cereales ETyM (@BolsadeC_ETyM) February 5, 2026

LOS NÚMEROS DEL GIRASOL

Hasta hace 15 días, la entidad porteña calculaba una producción girasolera de 5,8 millones de toneladas, y ahora elevó esa cifra a 6,2 millones.

Según el PAS, “este ajuste responde, no solo a los buenos resultados registrados en el NEA, Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe, sino a que luego de las lluvias de las últimas dos semanas, las estimaciones de rendimiento esperado para los Núcleos y para el Norte de la Pampa-Oeste de Buenos Aires se ubican por encima de los 25 quintales por hectárea”.

Hasta ahora se lleva cosechado alrededor del 28% de los lotes, con un rinde promedio de 22,8 quintales por hectárea, lo que implica 1,4 quintales más que el promedio obtenido a similar fecha de la campaña pasada y que hasta ahora es el máximo histórico.

“No obstante, permanece la incógnita sobre los resultados que se obtendrán sobre el centro y sur de Buenos Aires y La Pampa, donde la oleaginosa transita entre floración y llenado de granos con un 20 a 30% del área bajo condiciones limitantes de humedad, y escasos a nulos pronósticos de lluvias”, advierte el PAS.

EL GIRASOL, EN UNA CAMPAÑA HISTÓRICA

Con todo, debe decirse que, de confirmarse la proyección de 6,2 millones de toneladas, implica un notable incremento del 32% frente a los 4,7 millones de toneladas que estimó la Bolsa porteña para el ciclo anterior.

Además de tratarse el máximo en la serie desde que esta entidad lleva registros, se transformaría en la segunda mejor cosecha de la historia, si se cruza esta base de datos con la de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP).

En los archivos oficiales, la mayor cosecha es la de 1998/99, con 7,1 millones de toneladas. Luego le siguen los 6 millones de toneladas del ejercicio 1999/00, por lo que la producción 2025/26 está camino a ubicarse como mínimo en el podio.

El Gobierno aún no ha formulado un cálculo oficial, pero de su proyección de siembra se desprende una cosecha que superará, como piso, los 6 millones de toneladas.

En la campaña pasada, la SAGYP cerró la producción en 5,6 millones de toneladas, con una superficie implantada de 2,4 millones de hectáreas.

Para el presente ciclo, el área se elevó a 3 millones de hectáreas, por lo que solo de mantenerse los rindes similares a los del año pasado, la cosecha bordearía los 7 millones de toneladas, cerca del récord.

EL GIRASOL EN LAS DIFERENTES REGIONES

Mientras tanto, el informe semanal de estimaciones agrícolas de la SAGYP menciona lo siguiente para el girasol en las diferentes provincias productivas:

Buenos Aires: prácticamente no se registraron precipitaciones y las que ocurrieron fueron escasas y puntuales. Sin embargo, el cultivo presenta muy buen estado general, sin reporte de plagas o enfermedades. En cuanto al estado fenológico se encuentran transitando etapas entre floración y llenado. Si bien el cultivo evoluciona favorablemente, y se prevé una muy buena campaña, podrían registrarse mermas en los rendimientos potenciales, ya que podrían verse afectados el peso del grano y el porcentaje de aceite.

prácticamente no se registraron precipitaciones y las que ocurrieron fueron escasas y puntuales. Sin embargo, el cultivo presenta muy buen estado general, sin reporte de plagas o enfermedades. En cuanto al estado fenológico se encuentran transitando etapas entre floración y llenado. Si bien el cultivo evoluciona favorablemente, y se prevé una muy buena campaña, podrían registrarse mermas en los rendimientos potenciales, ya que podrían verse afectados el peso del grano y el porcentaje de aceite. Córdoba: se ha iniciado la cosecha de forma incipiente en la zona de la delegación Marcos Juárez en aquellos lotes que alcanzaron la etapa de madurez. Los rindes obtenidos promediaron los 30qq/ha. La mayoría de los planteos restantes se encuentra en floración, en muy buenas condiciones.

se ha iniciado la cosecha de forma incipiente en la zona de la delegación Marcos Juárez en aquellos lotes que alcanzaron la etapa de madurez. Los rindes obtenidos promediaron los 30qq/ha. La mayoría de los planteos restantes se encuentra en floración, en muy buenas condiciones. Chaco: finalizó la cosecha en la zona de la delegación Charata con rendimientos que promediaron los 29 qq/ha. En áreas de la delegación Roque Sáenz Peña, la cosecha se encuentra próxima a finalizar, con una superficie trillada del 94%. Los rendimientos obtenidos superan los 23 qq/ha.

finalizó la cosecha en la zona de la delegación Charata con rendimientos que promediaron los 29 qq/ha. En áreas de la delegación Roque Sáenz Peña, la cosecha se encuentra próxima a finalizar, con una superficie trillada del 94%. Los rendimientos obtenidos superan los 23 qq/ha. Entre Ríos: avanza la cosecha con buen ritmo. A nivel provincial ya se ha trillado más del 50% implantado, con rendimientos considerados muy buenos con valores de entre 18 y 25 qq/ha.

avanza la cosecha con buen ritmo. A nivel provincial ya se ha trillado más del 50% implantado, con rendimientos considerados muy buenos con valores de entre 18 y 25 qq/ha. La Pampa: sin registro de precipitaciones esta semana, con carga de humedad en el perfil del suelo por las lluvias registradas durante la primavera y lo que va del verano. Los girasoles ya implantados se encuentran entre R5 a R7. En muy buen estado, se están monitoreando lotes por un posible ataque de Isocas defoliadoras.

sin registro de precipitaciones esta semana, con carga de humedad en el perfil del suelo por las lluvias registradas durante la primavera y lo que va del verano. Los girasoles ya implantados se encuentran entre R5 a R7. En muy buen estado, se están monitoreando lotes por un posible ataque de Isocas defoliadoras. Santa Fe: en la zona de la delegación Avellaneda, la cosecha se encuentra en el tramo final, con rendimientos muy irregulares que promedian los 16 qq/ha. Este menor valor respecto a otras campañas se debe a la afectación por las abundantes precipitaciones de los planteos sembrados en última instancia y al ataque de pájaros. El contenido de materia grasa es bueno. En la zona de Rafaela, también la cosecha se encuentra cerca de la finalización. Los rendimientos promedio obtenidos se encuentran entre los 22 y 30 qq/ha, con máximos de hasta 40 qq/ha. En Cañada de Gómez, la mayoría de los lotes se encuentra en llenado, con una menor superficie en madurez comercial que ya se ha comenzado a cosechar. Los rindes promedian los 23 qq/ha.

en la zona de la delegación Avellaneda, la cosecha se encuentra en el tramo final, con rendimientos muy irregulares que promedian los 16 qq/ha. Este menor valor respecto a otras campañas se debe a la afectación por las abundantes precipitaciones de los planteos sembrados en última instancia y al ataque de pájaros. El contenido de materia grasa es bueno. En la zona de Rafaela, también la cosecha se encuentra cerca de la finalización. Los rendimientos promedio obtenidos se encuentran entre los 22 y 30 qq/ha, con máximos de hasta 40 qq/ha. En Cañada de Gómez, la mayoría de los lotes se encuentra en llenado, con una menor superficie en madurez comercial que ya se ha comenzado a cosechar. Los rindes promedian los 23 qq/ha. Santiago del Estero: en la zona de la delegación Quimilí, la cosecha está prácticamente finalizada en los departamentos de centro y norte, en algunos casos demorada por las lluvias recurrentes que se han dado en la zona. Los rindes tienen variaciones importantes de acuerdo a lluvias recibidas en las etapas determinantes del cultivo, oscilando entre 18 a 22 qq/ha.

«}]]Agricultura – Infocampo