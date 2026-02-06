1812 – NACE CHARLES DICKENS. Nace en el distrito de Landport ( Portsmouth, Inglaterra) el escritor británico Charles Dickens, considerado el mejor novelista de la era Victoriana en el Reino Unido y uno de los más importantes de la historia. Entre sus obras se destacan David Copperfield, Historia de dos ciudades y Grandes esperanzas.

1946 – NACE RICKY MARAVILLA. Nace en la ciudad de Salta el cantante y compositor Ricky Maravilla (Luis Ricardo Aguirre), referente de la música tropical argentina, autor de la popular canción «Qué tendrá el petiso».

1952 – PRIMERAS CARTAS. Dos aviones anfibios de la Armada Argentina aterrizan en la isla Decepción, donde realizan la primera entrega de correspondencia en el continente antártico. Fue el primer vuelo a la Antártida desde Sudamérica y gracias a ello se estableció el servicio aeropostal naval entre la Argentina y las bases antárticas.

1956 – NACE MIGUEL VILANOVA. Nace en Buenos Aires el músico y guitarrista Miguel Vilanova, conocido como Botafogo o Don Vilanova, quien debutó en la legendaria banda Pappo ‘s Blues.

1978 – NACE ASHTON KUTCHER. Nace en la ciudad de Cedar Rapids (Iowa, EEUU) el actor estadounidense Ashton Kutcher, quien ganó popularidad con el papel de Kelso en la serie televisiva That ‘70s Show.

1980 – PINK FLOYD. La banda británica de rock Pink Floyd presenta en el estadio Sport Arena de la ciudad estadounidense de Los Ángeles el primer show de «The Wall» con canciones del álbum homónimo, publicado en 1979.

1991 – LLUVIA ESPACIAL. La estación espacial soviética Salyut 7, sin tripulantes e inactiva por fallas que no pudieron ser reparadas, se desintegra al caer a tierra luego de perder su estabilidad orbital. Sus restos cayeron en varias provincias argentinas sin causar ningún daño. Fue la última estación espacial del programa Salyut de la antigua Unión Soviética.

1997 – SELECCIÓN ARGENTINA. La selección argentina sub 20, dirigida por José Pekerman, gana el Campeonato Sudamericano luego de 30 años sin lograr ese título.Se consagró en el estadio de la ciudad chilena de La Serena, al igualar 1 a 1 con Paraguay con gol del lateral Diego Placente. Ese equipo fue campeón del Mundial de Malasia 1997.

2015 – FALLECE RENÉ LAVAND. Muere en la ciudad bonaerense de Tandil, a la edad de 86 años, el ilusionista René Lavand (Héctor René Lavandera). Ganó fama mundial por sus trucos de magia con cartas. En 2002 fue nominado al premio Cóndor de Plata como “mejor revelación masculina» por su papel de villano de barrio en el film Un oso rojo.

2024 – DÍA DEL CARNAVALITO. Desde 1982 se celebra el Día del Carnavalito en conmemoración de la fecha de 1978 en la que falleció el músico Edmundo Zaldívar, creador del tema «El Humahuaqueño».

TELAM