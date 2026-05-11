Oíd, mortales, el grito sagrado:

Libertad, Libertad, Libertad.

Oíd el ruido de rotas cadenas,

ved en trono a la noble igualdad.

Se levanta a la faz de la Tierra

una nueva y gloriosa Nación,

coronada su sien de laureles,

y a sus plantas rendido un león.Estribillo:Sean eternos los laureles,

que supimos conseguir.

Coronados de gloria vivamos…

¡o juremos con gloria morir!De los nuevos campeones los rostros

Marte mismo parece animar

la grandeza se anida en sus pechos:

a su marcha todo hacen temblar.

Se conmueven del Inca las tumbas,

y en sus huesos revive el ardor,

lo que va renovando a sus hijos

de la Patria el antiguo esplendor.Estribillo Pero sierras y muros se sienten

retumbar con horrible fragor:

todo el país se conturba por gritos

de venganza, de guerra y furor.

En los fieros tiranos la envidia

escupió su pestífera hiel;

su estandarte sangriento levantan

provocando a la lid más cruel. Estribillo ¿No los véis sobre México y Quito

arrojarse con saña tenaz

y cuál lloran, bañados en sangre,

Potosí, Cochabamba y La Paz?

¿No los véis sobre el triste Caracas

luto, llantos y muerte esparcir?

¿No los véis devorando cual fieras

todo pueblo que logran rendir? Estribillo A vosotros se atreve, ¡Argentinos!,

el orgullo del vil invasor.

Vuestros campos ya pisa contando

tantas glorias hollar vencedor.

Mas los bravos, que unidos juraron

su feliz libertad sostener,

a estos tigres sedientos de sangre

fuertes pechos sabrán oponer. Estribillo El valiente argentino a las armas

corre ardiendo con brío y valor,

el clarín de la guerra, cual trueno,

en los campos del Sud resonó.

Buenos Aires se pone a la frente

de los pueblos de la ínclita unión,

y con brazos robustos desgarran

al ibérico altivo León. Estribillo San José, San Lorenzo, Suipacha,

ambas Piedras, Salta y Tucumán,

La Colonia y las mismas murallas

del tirano en la Banda Oriental.

Son letreros eternos que dicen:

aquí el brazo argentino triunfó,

aquí el fiero opresor de la Patria

su cerviz orgullosa dobló. Estribillo La victoria al guerrero argentino

con sus alas brillantes cubrió,

y azorado a su vista el tirano

con infamia a la fuga se dio.

Sus banderas, sus armas se rinden

por trofeos a la libertad,

y sobre alas de gloria alza el pueblo

trono digno a su gran majestad. Estribillo Desde un polo hasta el otro resuena

de la fama el sonoro clarín,

y de América el nombre enseñado

les repite: «¡Mortales, oíd!:

ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sud».

Y los libres del mundo responden:

«Al gran pueblo argentino, ¡salud!

(En cursiva aparecen las estrofas

quitadas en la versión moderna)

Oíd, mortales, el grito sagrado:

«¡libertad, libertad, libertad!»

Oíd el ruido de rotas cadenas,

ved en trono a la noble igualdad.Ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sud

y los libres del mundo responden:

«Al gran pueblo argentino, ¡salud!

Al gran pueblo argentino, ¡salud!»

Y los libres del mundo responden:

«Al gran pueblo argentino, ¡salud!»

Y los libres del mundo responden:

«Al gran pueblo argentino, ¡salud!»EstribilloSean eternos los laureles

que supimos conseguir,

que supimos conseguir.

Coronados de gloria vivamos…

¡o juremos con gloria morir!,

¡o juremos con gloria morir!,

¡o juremos con gloria morir!