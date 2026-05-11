Dos versiones originales del Himno Nacional Argentino ejecutadas en guitarra por sendos estudiantes de secundaria, uno de Tucumán otro de Olavarría Bs. As….

(Publicado originalmente en 2010)

Guitarra Acústica

Gonzalo Lozano Muñoz, del colegio privado San Javier (yerba buena) Tucumán, interptera con su guitarra el Himno Nacional Argentino Durante un acto en conmemoracion a los caidos de Malvinas.

Una versión Extraordinaria y emocionante.

gonchilozano – 31 de marzo de 2010

Guitarra Eléctrica

«Esta es mi versión del Himno Nacional Argentino que fue interpretada en el acto del 25 de Mayo en la escuela normal (Olavarría) Buenos Aires. Les cuento que comienzo con una improvisación, luego sigo con el Himno a la Alegria y por ultimo con el Himno Nacional Argentino.

Espero que les guste y que comenten constructivamente.

Saludos… »

OlavarriaGuitar – 14 de Junio de 2009

