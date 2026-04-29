¿Por qué nos mareamos cuando leemos en el auto?



Leer un mensaje en el celular, revisar redes o incluso intentar avanzar con un libro durante un viaje puede terminar en una sensación incómoda: mareo, náuseas o incluso dolor de cabeza. A muchas personas les pasa, pero no siempre saben por qué.

Lejos de ser algo psicológico, este fenómeno tiene una base biológica concreta: se conoce como cinetosis, y ocurre cuando el cerebro recibe señales contradictorias sobre el movimiento del cuerpo.

Para orientarase en el espacio, el cerebro combina información de distintos sistemas: la vista, el oído interno (encargado del equilibrio) y las señales del cuerpo (músculos y articulaciones).

Cuando viajamos en auto, el oído interno detecta que estamos en movimiento. Sin embargo, si fijamos la vista en un punto cercano (una pantalla o un libro), los ojos envían la señal opuesta: que estamos quietos.

Esa discordancia confunde al cerebro, que responde con síntomas como mareo, náuseas, transpiración, somnolencia y malestar general.

¿Por qué a algunas personas les pasa más que a otras?

La sensibilidad a la cinetosis suele ser más frecuente en niños y adolescentes, personas propensas a la migraña o con mayor sensibilidad vestibular y en situaciones de fatiga o estrés.

Además, factores propios de la conducción (frenadas, curvas) o viajar en el asiento trasero pueden intensificar el malestar.

¿Cómo se puede evitar?

Hay algunas estrategias simples que pueden ayudar a reducir los síntomas:

Mirar hacia adelante en lugar de enfocar un objeto cercano.

Evitar leer o usar el celular durante el viaje.

Viajar en el asiento delantero, donde el movimiento se percibe más estable.

Mantener el vehículo ventilado.

Hacer pausas en viajes largos.

En algunos casos, cuando el problema es muy frecuente o intenso, se puede consultar con un profesional para evaluar otras opciones.

Aunque resulte incómoda, la cinetosis no es una enfermedad por sí misma, sino una respuesta del cuerpo ante una situación que percibe como inusual. En definitiva, se trata del sistema del equilibrio intentando interpretar un entorno que no coincide con lo que ven los ojos.

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Nota original: vidaysalud.com