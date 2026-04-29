La Municipalidad fortalece a instituciones de San Lorenzo con acciones de regularización jurídica



El intendente Leonardo Raimundo encabezó la entrega de subsistencias y libros rubricados a entidades de la ciudad que avanzaron en su normalización administrativa. Los trámites se realizan todos los miércoles de 9 a 12 h en las oficinas de la Subsecretaría de DDHH y Defensa del Consumidor, ubicadas en Dorrego y Moreno.

Este miércoles el intendente Leonardo Raimundo recibió en la Sala de Prensa municipal a directivos de distintas instituciones locales, en el marco de una entrega de subsistencias económicas y libros sociales rubricados destinados a fortalecer su funcionamiento y desarrollo institucional.

En esta oportunidad, las instituciones beneficiadas fueron Buenas Raíces, que recibió una subsistencia y libros sociales; Yinoto Bochin Club, con la entrega de libros sociales; Fútbol para Todos, que accedió a una subsistencia por su creación; y el Centro de Jubilados Aceiteros y Afines de la ciudad de San Lorenzo.

La jornada se desarrolló en el marco del programa de Regularización de Asociaciones Civiles, que tiene como objetivo acompañar a las organizaciones en su constitución formal y en la presentación de sus asambleas ordinarias. En este contexto, se otorgaron subsistencias y documentación legal a aquellas instituciones que lograron completar estos procesos y obtener su aprobación correspondiente.

La doctora Regina Buralli brinda asesoramiento integral a las ONG de la ciudad todos los miércoles, de 9 a 12, en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, ubicadas en Moreno y Dorrego, con el propósito de facilitar su ordenamiento administrativo y legal.

Entre los principales beneficios de la regularización se destacan la seguridad jurídica para quienes integran las entidades y la posibilidad de articular acciones con otros organismos, tanto a nivel local como provincial y nacional.

La actividad contó con la participación del secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral, y del presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, quienes acompañaron el reconocimiento a las entidades que avanzaron en su regularización administrativa.