El precio de los combustibles volvió a subir este miércoles en los surtidores de YPF, a pesar del congelamiento que había anunciado la empresa hace algunas semanas.

Con el nuevo incremento, el valor de la nafta súper llegó a 2.070 pesos, mientras que la Infinia alcanzó los $2.240. En tanto, la Infinia diesel se ubicó en $2.334 el litro.

La suba se produce apenas semanas después del último ajuste registrado el pasado 26 de marzo y dentro del período de 45 días en el que la empresa había prometido mantener los precios estables.

El pasado 1 de abril, el presidente de YPF, Horacio Marín, había asegurado que la empresa implementaría un esquema para evitar subas durante 45 días.

“A partir de hoy, en YPF hemos decidido crear un buffer (amortiguador) de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días”, sostuvo en una entrevista televisiva.

El directivo explicó que la decisión buscaba sostener el consumo ante señales de retracción: “Cuando aumentan los precios, cae la demanda. Entonces tenemos que generar estabilidad en este período”.

Además, aclaró que no se trataba de un congelamiento estricto, sino de un acuerdo con los consumidores: “YPF te va a ayudar manteniendo el precio estable, pero después vos me vas a tener que ayudar a recuperar lo que yo te ayudé”. ​ ROSARIOPLUS