Levantarse rápidamente de la cama o de una silla y sentir mareo es una experiencia común para muchas personas.

Y aunque en la mayoría de los casos no es preocupante, puede ser un signo de que algo no está funcionando bien en el cuerpo. Aquí te explicamos las causas principales, cuándo deberías consultar al médico y cómo prevenir estos episodios.

¿Qué causa los mareos?

El mareo al levantarse bruscamente se conoce como hipotensión ortostática. De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI), este fenómeno ocurre cuando un cambio repentino de postura provoca que la presión arterial disminuya temporalmente, lo que puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro y causar mareos o aturdimiento.

Asimismo, un estudio de la Universidad de Michigan explica que, al levantarse rápidamente, la gravedad provoca que la sangre se acumule en las venas de las piernas y el tronco, reduciendo transitoriamente el retorno venoso y disminuyendo el gasto cardíaco y la presión arterial.

En respuesta, el cuerpo activa reflejos autónomos para normalizar rápidamente la presión arterial. Estos pueden ser mareos o aturdimiento, visión borrosa o sensación de oscurecimiento del campo visual, palpitaciones o taquicardia, nauseas, y hasta desmayos.

Normalmente, los episodios de estos síntomas son breves y autolimitados, especialmente en jóvenes sanos, deportistas o en situaciones con climas calurosos. Sin embargo, si los mareos son frecuentes o duran más de tres minutos, es recomendable acudir a un médico para que ralice una evaluación más detallada.

¿Quiénes son los más propensos a marearse?

Los mareos al levantarse pueden afectar a diferentes grupos de personas, según su edad, condiciones médicas, enfermedades preexistentes y hábitos:

Jóvenes con presión arterial baja

La hipotensión ortostática puede presentarse en individuos con presión arterial naturalmente baja, y factores como el calor pueden exacerbar esta condición.

Adultos mayores

Son más vulnerables debido a cambios en la regulación autonómica que puedan presentar, relacionados con enfermedades como el Parkinson o la diabetes, así como por el uso de medicamentos para el corazón o la presión arterial.

Personas embarazadas

Los cambios en el sistema circulatorio durante el embarazo pueden causar estos episodios. Durante el embarazo, el sistema circulatorio se expande, lo que puede provocar una disminución de la presión arterial y episodios de mareo al ponerse de pie.

¿Cuándo deberías preocuparte?

Aunque estos mareos suelen ser inofensivos, hay situaciones en las que podrían ser un indicativo de problemas más serios:

Síntomas recurrentes o persistentes: Especialmente si duran más de tres minutos o si aparecen con frecuencia.

Especialmente si duran más de tres minutos o si aparecen con frecuencia. Desmayos o caídas: En ancianos, esto puede ser particularmente peligroso.

En ancianos, esto puede ser particularmente peligroso. Presencia de otros síntomas: Dificultad para caminar, dolor en el pecho, sangre en las heces o signos de trastornos neurológicos requieren atención médica inmediata.

¿Cómo prevenir y manejar los mareos?

Los expertos ofrecen varias recomendaciones para evitar estos episodios y manejarlos de manera segura:

1- Levántate con calma

Evita movimientos bruscos al pasar de estar acostado o sentado a estar de pie. Según la Cleveland Clinic, levantarse lentamente permite que el cuerpo tenga tiempo para ajustar la presión arterial y prevenir mareos.

2- Mantente hidratado

La deshidratación puede empeorar estos episodios, por lo que es importante aumentar la ingesta de agua, especialmente en climas cálidos. De acuerdo con la National Library of Medicine, una hidratación adecuada es esencial para prevenir la hipotensión ortostática, ya que mejora el volumen sanguíneo.

3- Cuida tu entorno

Mantén tu área de descanso libre de objetos peligrosos para prevenir lesiones en caso de mareo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener espacios seguros en el hogar para prevenir caídas y accidentes en personas con riesgo de mareos o vértigo.

4- Consulta con tu médico

Si tomas medicamentos que afectan la presión arterial o experimentas síntomas recurrentes, es importante que un profesional de la salud evalúe tu caso.

5- Estilo de vida saludable

Realizar ejercicio moderado fortalece los vasos sanguíneos y mejora la circulación. El National Institute on Aging afirma que el ejercicio moderado y cambios simples como dormir con la cabeza elevada ayudan a manejar la hipotensión ortostática.

6- Otras técnicas

En algunos casos, aumentar ligeramente el consumo de sal o usar medias de compresión puede ser efectivo, pero estas medidas deben ser indicadas por un médico.

Por Natalia Rodriguez. Ecoosfera