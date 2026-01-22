Cada 22 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1944 – EVITA Y PERÓN. El coronel Juan Domingo Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo, conoce a la actriz María Eva Duarte durante un festival organizado en el Luna Park de Buenos Aires para recaudar fondos de ayuda a los damnificados por el terremoto del 15 de enero de 1944 en la ciudad de San Juan, que causó 7.000 muertos y grandes daños en la capital provincial.

2008 – HEATH LEDGER. A la edad de 28 años muere en la isla neoyorquina de Manhattan el actor australiano Heath Ledger, ganador de un premio Óscar, un BAFTA y un Globo de Oro por su actuación en el papel del Joker en el filme The Dark Night.

1960 – MICHAEL HUTCHENCE. Nace en la ciudad australiana de Sidney el cantante, músico y compositor Michael Hutchence, vocalista y cofundador de la banda de rock INXS y uno de los artistas más carismáticos de la escena musical de los años ´80 y ´90.

1987 – BUDD DWYER. El político estadounidense Robert “Budd” Dwyer, tesorero del estado de Pensilvania acusado de recibir sobornos, se suicida de un disparo en Harrisburg, capital estadual, durante una conferencia de prensa televisada en vivo que él había convocado para «proporcionar una actualización” sobre su situación.

1959 – LINDA BLAIR. Nace en la ciudad de San Luis (Misuri, EE UU) la actriz estadounidense Linda Blair, conocida en todo el mundo por su papel de la niña Regan MacNeil, poseída por el demonio en la taquillera película de terror El exorcista (1973).

1788 – LORD BYRON. Nace en Londres el escritor británico George Gordon Byron, sexto lord de Byron, emblema del romanticismo europeo a quien se considera uno de los mayores poetas de lengua inglesa. Su gran obra, Don Juan, fue uno de los más importantes poemas largos publicados en Inglaterra desde El paraíso perdido (1667), de John Milton.

1814 – GERVASIO POSADAS. Nombran al político Gervasio Antonio de Posadas primer Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que asumió el 31 de enero de 1814 y ejerció hasta el 9 de enero de 1815.

1962 – EXCLUSIÓN DE CUBA. Bajo presiones de Estados Unidos, la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunida en el balneario uruguayo de Punta del Este decide expulsar del foro interamericano a la Cuba liderada por Fidel Castro.

1969 – THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles comienza en Londres la grabación del álbum Let it be, último disco de estudio del grupo y uno de los mejores de toda su discografía. Fue lanzado en mayo de 1970, días después de que se anunciara la salida de Paul McCartney, lo que desembocó en la disolución de la legendaria banda.

