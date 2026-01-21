CONCURSO DE ASCENSO

AMSAFE informa que se encuentra disponible el comprobante de selección de vacantes en «Mi Legajo».

Este comprobante acredita la selección realizada en el marco del proceso concursal y coonstituye un documento fundamental para el seguimiento administrativo del concurso.

Se encuentran publicados los Escalafones Provisorios de Suplencias 2026

AMSAFE informa que se encuentran publicados los escalafones provisorios de suplencias 2026 de horas y cargos de los niveles Inicial, Primario y Especial, como así también los correspondientes a equipos Socioeducativos y Cargos de Supervisión.

Período de consultas: del 19/01 al 30/01 2026 por correo electrónico ante la Junta de Escalafonamiento según nivel, movilidad y zona.

AMSAFE San Lorenzo recuerda sus horarios de atención durante mes Enero 2026

Sede San Lorenzo: Martes y Jueves en el horario de 10:00 a 13:00

Las sedes de Capitán Bermúdez y Andino permanecerán cerradas

Beneficios para afiliadas y afiliados AMSAFE San Lorenzo:

AMSAFE San Lorenzo pone a disposición de sus afiliadas y afiliados los convenios vigentes con mutuales, comercios y sindicatos.

Estos acuerdos brindan beneficios a la docencia nucleada en AMSAFE, fortaleciendo el acompañamiento cotidiano a las y los trabajadores de la educación.

CAMPINGS DE AMSAFE: ACCESO GRATUITO PARA AFILIADOS/AS GREMIALES

Las y los afiliados a AMSAFE y su grupo familiar directo tienen acceso gratuito a todos los campings de AMSAFE en la provincia

Solo presentando recibo de sueldo y cuota gremial.

Consultá todos los requisitos para acceso a piletas según cada lugar.}

Campings con los que AMSAFE San Lorenzo tiene convenios para el acceso de sus afiliadas y afiliados

Recordamos que los campings con los que AMSAFE San Lorenzo tiene convenios son : Químicos, Municipal de Fray Luis Beltrán , AMPIP para quienes son socios, con el Camping del Sindicato de Prensa de Rosario ubicado en Roldán

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo