​[[{«value»:»

La Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, el nombre científico de la chicharrita del maíz, dio a conocer su 34° informe sobre la presencia de la plaga en Argentina y Uruguay.

“Con datos de capturas relevados entre el 1 y el 16 de enero de 2026, muestra una expansión de la chicharrita desde el norte del país, situación consistente con el avance de la temporada estival y el incremento de las siembras de maíz tardío”, advierte el reporte.

Si bien el crecimiento poblacional ya venía siendo alertado en estudios anteriores, tanto de la red como de otras fuentes, no deja de ser una luz amarilla para tener en cuenta.

La opinión de la Red es que “es un escenario no para preocuparse, pero sí para ocuparse”, porque “la detección oportuna en estas fases iniciales resulta determinante para reducir el riesgo sanitario y preservar la eficacia de las estrategias de manejo implementadas”.

Esto, particularmente en las zonas endémicas del NEA y NOA, donde está aumentando la siembra de maíz, “lo que podría incidir en la evolución de la dinámica poblacional del vector”, agrega el documento.

LA CHICHARRITA DEL MAÍZ Y SU DINÁMICA NACIONAL

En concreto, a la hora de resumir la presencia de la plaga en las diferentes zonas productivas, el relevamiento señala lo siguiente:

En el NOA, con el 62% de las trampas instaladas sobre cultivos de maíz, se observó un incremento de la población de Dalbulus maidis: las localidades sin detecciones cayeron al 35% del total de la región, mientras que en un 59% se dieron capturas de entre 1 y 20 adultos por trampa.

con el 62% de las trampas instaladas sobre cultivos de maíz, se observó un incremento de la población de Dalbulus maidis: las localidades sin detecciones cayeron al 35% del total de la región, mientras que en un 59% se dieron capturas de entre 1 y 20 adultos por trampa. En el NEA, con el 72% de las trampas en lotes con maíz, el vector estuvo ausente en el 23% de las localidades monitoreadas, mientras que un 56% registró capturas de 1 a 20 adultos por trampa, y un 15% alcanzó valores de entre 21 y 50 adultos por trampa.

con el 72% de las trampas en lotes con maíz, el vector estuvo ausente en el 23% de las localidades monitoreadas, mientras que un 56% registró capturas de 1 a 20 adultos por trampa, y un 15% alcanzó valores de entre 21 y 50 adultos por trampa. En el Litoral, donde el 95% de las trampas se encuentra sobre cultivos de maíz, el 43% no detectó presencia del vector, aunque en localidades puntuales de Corrientes y Entre Ríos, con lotes de maíz en estadios reproductivos avanzados (que ya no son susceptibles a Spiroplasma), volvieron a detectarse incrementos en la categoría alta.

donde el 95% de las trampas se encuentra sobre cultivos de maíz, el 43% no detectó presencia del vector, aunque en localidades puntuales de Corrientes y Entre Ríos, con lotes de maíz en estadios reproductivos avanzados (que ya no son susceptibles a Spiroplasma), volvieron a detectarse incrementos en la categoría alta. En la región Centro-Norte, que tiene el 94% de las trampas instaladas en lotes con maíz, las localidades sin detecciones de chicharrita se redujeron a 58%, mientras que un 29% presentó el nivel de capturas más bajo (1 a 4 adultos por trampa).

que tiene el 94% de las trampas instaladas en lotes con maíz, las localidades sin detecciones de chicharrita se redujeron a 58%, mientras que un 29% presentó el nivel de capturas más bajo (1 a 4 adultos por trampa). El Centro-Sur, que tiene el 98% de las trampas en lotes de maíz, es la zona donde la dinámica poblacional se mantiene estable y en niveles mínimos: en el 92% de las localidades no registró detecciones del vector.

LA INFECCIÓN CON SPIROPLASMA

Por otro lado, el informe presenta también datos de infectividad a Spiroplasma en localidades del NEA, el Litoral y el Centro Norte.

En general, los estudios realizados revelan porcentajes no tan altos de individuos portadores: de solo 3% en el centro norte, al 17% en el Litoral y un promedio del 20% en el NEA.

El estudio completo se puede ver a continuación:

﻿

«}]]Agricultura – Infocampo