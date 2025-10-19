Todos los 20 de octubre, en Argentina, se rinde homenaje a aquellos y aquellas profesionales que acompañan de cerca el crecimiento de bebés, niños y adolescentes a través de la pediatría.

¿Pediatría: por qué 20 de octubre?

El Día de la Pediatría se creó el 20 de octubre del año 1973 en conmemoración de la fundación de su Sociedad. Fue durante el Congreso Mundial de Pediatría, celebrado en nuestro país ese mismo año.

Lo que en sus inicios -allá por 1911- fue un pequeño grupo de pediatras con iniciativa, hoy conforma una Sociedad de profesionales que cuenta con más de 19.000 socios. De forma federal, unida y solidaria, el grupo trabaja “por una niñez y adolescencia sanas en un mundo mejor”, según expresa en sus medios oficiales.

¿Qué hacen los pediatras?

Los y las médicas pediatras son profesionales especializados en la prevención en el niño sano y su diagnóstico y tratamiento en situaciones de enfermedad. Las personas que se dedican a la pediatría también tratan otros problemas que afectan a la niñez, como los trastornos del desarrollo, padecimientos mentales o problemas del comportamiento.

En fin. No hay dudas que es una vocación especial, ya que los y las pediatras no sólo protegen la salud de sus pequeños pacientes, sino que también se convierten en una parte importante de la familia, integrando las necesidades y observaciones de todos.

¿Qué edades trabaja el pediatra?

La pediatría atiende pacientes desde recién nacidos hasta los primeros años de la mayoría de edad. Según las edades, los pacientes pueden dividirse en distintas categorías:

Prematuros – Todo bebé que nazca antes de las 37 semanas entra en esta categoría. También se subdivide en función al número de semanas del recién nacido.

– Todo bebé que nazca antes de las 37 semanas entra en esta categoría. También se subdivide en función al número de semanas del recién nacido. Neonato – Recién nacidos hasta llegar al primer mes de vida.

– Recién nacidos hasta llegar al primer mes de vida. Lactante – Desde el primer mes del bebé hasta que cumple un año.

– Desde el primer mes del bebé hasta que cumple un año. Niño pequeño -A partir del primer año hasta los cuatro años.

-A partir del primer año hasta los cuatro años. Niño mayor – De los 5 hasta los 10 años.

– De los 5 hasta los 10 años. Adolescente – A partir de los 11 años hasta llegar a la etapa adulta (18-22 años).

