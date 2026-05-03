Cada 4 de mayo se conmemora mundialmente el Día Internacional del Bombero en honor a aquellos efectivos que arriesgan sus vidas para salvar otras. ¿Cuál es la razón?

Origen del Día del Internacional del Bombero

En 1998, un incendio en un bosque en la zona de Linton, Canadá, terminó con la vida de cinco bomberos que intentaban combatirlo. Desde entonces, en su honor, cada 4 de mayo se conmemora el Día Internacional del Bombero Forestal. Pese a que el Día del Bombero Voluntario se celebra los 2 de junio, se hizo la distinción para aquellos que trabajan protegiendo el medio ambiente, su fauna y su flora.

La tragedia ocurrida en Linton no fue un hecho aislado, por el contrario, se suma a otros incidentes en los que combatientes han perdido la vida o resultado gravemente dañados. El uso de una cinta roja por parte de personas que integran brigadas forestales funciona como gesto simbólico que muestra respeto y hace presente el carácter de riesgo que presenta el trabajo de los combatientes forestales.

Bomberos en Argentina

Se estima que en Argentina hay alrededor de 43 mil bomberos voluntarios que, en ocasiones, también realizan tareas de rescate y traslado de personas o animales. En 2021, se calcula que combatieron aproximadamente 63 mil incendios.

La Fundación de Bomberos detectó que, actualmente, hay 12 provincias del país con focos de incendios en bosques, campos y reservas naturales. Además, según el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el 95% de los incendios forestales son causados por la mano humana. La cifra récord se registró en 2020, con 74.113 focos activos.