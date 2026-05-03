Cada 4 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1969 – PRIMERA ARENGA PÚBLICA DE SILO «LA CURACIÓN DEL SUFRIMIENTO». [Texto Aquí]. En plena dictadura militar en Argentina -que le impidió hablar en público libremente- el 4 de mayo de 1969 en Punta de Vacas, Silo expresó: “Este hombre se dirige a tu conciencia a mucha distancia de las ciudades y de sus enfermas ambiciones. Allí en las ciudades, donde cada día es un afán truncado por la muerte, donde al amor sucede el odio, donde al perdón sucede la venganza; allí en las ciudades de los hombres ricos y pobres; allí en los inmensos campos de los hombres, se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza”.

Así comenzaba la primera intervención pública de Silo, en un estilo más o menos poético. En aquella arenga se explica que el conocimiento más importante para la vida (la «real sabiduría»), no coincide con el conocimiento de libros, de leyes universales, etcétera, sino que es una cuestión de experiencia personal, íntima. El conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y su superación.

Silo agrega: “Únicamente puedes acabar con la violencia en tí y en los demás y en el mundo que te rodea, por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. ¡Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia! ¡No busques falsas puertas!”.

Foto: Silo en Punta de Vacas 2007. Aquel espacio «entre la piedras» se convirtió en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Y a esta fecha ya hay más de 60 parques alrededor del mundo.

1926 – NACE PASCUAL PEREZ. Nace en la ciudad mendocina de Tupungato el ex boxeador argentino Pascual Pérez, uno de los grandes deportistas argentinos y campeón mundial de peso Mosca entre 1954 y 1960.

1929 – NACE AUDREY HEPBURN. Actriz y bailarina reconocida como una de las leyendas femeninas más importantes del cine hollywoodense.

1959 – PREMIOS GRAMMY. Se realiza la primera entrega de los Premios Grammy, distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a artistas de la industria de la música. El estadounidense Frank Sinatra fue el artista con mayor cantidad de nominaciones.

1961 – NACE HERBERT VIANNA. Nace en la ciudad brasileña de Joao Pessoa, el compositor y guitarrista Herbert Vianna, además vocalista de Os Paralamas do Sucesso, una de las principales bandas de rock de Brasil.

1971 – DIARIO LA OPINIÓN. Sale en Buenos Aires la primera edición del diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman e inspirado en el tabloide francés «Le Monde». La Opinión tuvo como únicas ilustraciones a los dibujos, entre ellos los del célebre artista uruguayo Hermenegildo Sábat.

1973 – GUSTAVO Y GUILLERMO. Nacen en la ciudad bonaerense de La Plata los mellizos exfutbolistas y entrenadores Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, quienes debutaron en Gimnasia y Esgrima La Plata, del que son hinchas. Jugaron en Boca Junior, donde ganaron varios campeonatos. Guillermo Barros Schelotto es el técnico de la selección de Paraguay.

1976 – DIARIO EL PAÍS. Se funda en Madrid el diario El País, de tendencia socialdemócrata, el de mayor difusión en España. Es también uno de los más importantes de habla hispana.

1979 – MARGARET THATCHER. La dirigente del Partido Conservador británico Margaret Thatcher es elegida primera ministra del Reino Unido, con lo que se convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo en su país.

1982 – HMS SHEFFIELD. Se hunde en el océano Atlántico sur el destructor británico HMS Sheffield bombardeado el 2 de mayo de 1982 por aviones MV Dagger de la Fuerza Aérea argentina durante la guerra de las islas Malvinas.

2006 – ALEJANDRA BOERO. A la edad de 87 años muere en Buenos Aires la actriz y directora de teatro Alejandra Boero, pionera del teatro independiente como fundadora del grupo “Nuevo Teatro”. Recibió dos Konex y otros tantos ACE, entre otros premios.

2010 – NÉSTOR KIRCHNER. El expresidente Néstor Kirchner es elegido secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

2023 – STAR WARS DAY. Se celebra el Star Wars Day en homenaje a la saga cinematográfica Star Wars (La guerra de las galaxias). La fecha alude al meme ”La fuerza está contigo”, surgido de la publicación en un diario londinense en la que conservadores británicos felicitaron a Margaret Thatcher por haber sido elegida primera ministra del Reino Unido.

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