El 4 de mayo de 1969, unas doscientas personas llegaron a un remoto lugar de la cordillera de Los Andes a escuchar a un hombre llamado Silo.

La dictadura militar de Argentina había prohibido todo acto público en las ciudades. Por consiguiente, se eligió Punta de Vacas, un paraje desolado entre Chile y Argentina.

Desde muy temprano las autoridades controlaron las rutas de acceso, con vehículos militares y hombre armados con ametralladoras. Para acceder era necesario exhibir documentación y datos personales, lo que creó algunos conflictos con la prensa internacional.

En un magnífico escenario de montes nevados Silo comenzó su alocución. El día era frío y soleado. Alrededor de las 12 a.m. todo había concluido.

«Este video combina el audio original de Silo, y no habiendo suficientes imágenes de buena calidad sobre el evento, he optado por difundirlo con ilustraciones que he hecho, algunas basadas en las fotografías de registros existentes, lo demás es de mi propia cosecha» explica Rafael Edwards, autor de esta maravillosa producción multimedia.