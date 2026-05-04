Un policía motorizado murió este domingo por la noche tras ser atropellado por un auto cuando abría el paso a una ambulancia que trasladaba órganos frente a Tribunales Provinciales. La víctima fue identificada como Gustavo Veloso, de 23 años.

El hecho sucedió en la madrugada del domingo cuando el agente policial formaba parte de la comitiva motorizada para evitar la demora en el traslado de órganos desde el hospital Provincial hasta el Aeropuerto Islas Malvinas.

Aun así, en medio del operativo, en el cruce de avenida Pellegrini y Balcarce, Veloso chocó con un auto Volkswagen Gol, por lo que de manera inmediata fue derivado en grave estado al hospital Clemente Álvarez (Heca).

El efectivo sufrió una fractura expuesta de extremidad derecha y tenía comprometido el pulmón derecho con hemorragia. Pese al rápido accionar, horas después confirmaron su fallecimiento.

Respecto al conductor del auto, fue identificado como Valentín R. G., de 19 años, que quedó imputado por homicidio culposo en siniestro vial. ​ ROSARIOPLUS