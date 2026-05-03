El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado este sábado al mediodía en el río Paraná, a la altura de la Bajada España, en la zona de la costa central de Rosario. El descubrimiento fue realizado por una persona que dio aviso a las autoridades tras divisarlo flotando en el agua.

Según informaron fuentes policiales, el cadáver se encontraba boca abajo y a unos 70 metros de la orilla, en el kilómetro 423 del río. A partir de la denuncia, se desplegó un operativo en el que intervinieron efectivos de la Policía provincial y de Prefectura Naval.

Los agentes lograron rescatar el cuerpo y constataron que presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que llevaba varios días en el agua. Posteriormente, se dio intervención a la fiscal de turno, Mariela Oliva, junto a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y una médica forense.

Tras las primeras actuaciones en el lugar, se dispuso el traslado de los restos al Instituto Médico Legal. Allí se realizarán los estudios correspondientes para determinar tanto la identidad del hombre como las posibles causas de su fallecimiento.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y la investigación continúa en curso. Los resultados de la autopsia serán fundamentales para establecer si se trató de una muerte accidental, un hecho violento o si existen otras circunstancias vinculadas al caso. ​ ROSARIOPLUS