Esta es una nota especial de reconocimiento y felicitación al equipo de profesores que se desempeñan en el megaestadio de Puerto General San Martín.

Por Irene Schmidt y Gabriel Gómez Fiori. PGSM, 18 Marzo 2026.

En este caso nos referimos a los profes a cargo de los numerosos grupos que asisten a la piscina desde la mañana hasta la noche.

Pasó que a fines de 2025 el natatorio mostraba demasiados signos de desgaste. Lo novedoso fue que esta vez los mismos profesores se hicieron cargo de la obra. Ellos saben perfectamente qué es lo que se necesita y cómo debe quedar terminado cada detalle para optimizar la experiencia de los nadadores y de ellos mismos como personal a cargo.

Le propusieron, al Director de Deportes Gustavo Rojas, hacer ellos las obras de reparación, y obtuvieron su respaldo inmediatamente. Con el visto bueno del intendente y luego de organizarse, comenzaron las tareas. Los responsables de la obra fueron: Emi Bunello, Mauri Matuch, Magali Landriel y David Perazzo.

Hicieron limpieza profunda quitando la pintura antigua, trabajos de albañilería, reubicación de los andariveles, pintado completo por etapas y la instalación de los nuevos cables de acero y rompeolas.

VIDEO: El paso a paso de la obra

La imagen del final de obra fue tan impactante que cosechó cientos de felicitaciones y agradecimientos. Además, al conocerse la calidad de su trabajo, el grupo fue convocado a renovar otras importantes piscinas de la región.

Un gran logro en equipo realizado en Enero y Febrero de este año 2026. Mientras algunos profes fueron designados a cargo de la colonia de verano en las piscinas del centro recreativo municipal cercano a la autopista (camping), este grupo permaneció en el megaestadio y en pocas semanas completó la obra a tiempo para iniciar el ciclo 2026. Algunos profesores postergaron sus vacaciones para ocuparse de esta tarea.

Al trabajo de renovación, la Dirección de Deportes le sumó la compra de más accesorios y se destacan los 5 nuevos andariveles, de 25 mts, con cable de acero inoxidable de 4 milímetros, con rompeolas de diferentes colores, agrupados para señalar distancias.

Rojas explicó que en esta piscina se desarrollan diversas actividades todo el año: Cursos de natación y ejercitación en varios niveles, con inscriptos desde los 6 a los 90 años de edad. Hay clases de Aquagym, clases dirigidas de perfeccionamiento de nado o resistencia, nado libre y una variedad de ejercicios que realizan alumnos de secundaria.

«Este año arrancaron la temporada 600 nadadores de distintas edades, más la concurrencia de 500 alumnos de nivel Secundario entre el colegio Niño Jesús y el Polo Educativo. Los niveles secundarios de Puerto General San Martín son casi los únicos que tienen Natación sin cargo en la provincia de Santa Fe» agregó satisfecho y cerró la nota afirmando que «Lo principal son los profes, que le dan un sentido de pertenencia tremendo a los espacios de cada una de las disciplinas».

Foto: Los Profes del área piscina. Arriba: Raúl Peñaloza, Emi Bunello, David Perazzo, Mauri Matuch, Leo Villaverde. Abajo: Magali Landriel, Dai Santa Cruz. El Director Gustavo Rojas.

Foto: Así quedó la piscina para iniciar la temporada 2026. Felicitaciones.