Cada 19 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1851 – ROQUE SÁENZ PEÑA. Nace en Buenos Aires el abogado y político Roque Sáenz Peña, presidente de la Nación entre 1910 y 1914. Elaboró y promulgó la ley 8.871, que instauró el voto universal para varones, secreto y obligatorio y es más conocida como ley Sáenz Peña.

1905 – EL PIRATA. En el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba se funda el Club Atlético Belgrano, en honor al general Manuel Belgrano. Fue fundado por un grupo de niños alentados por Rosario Soria de Lascano para crear un club deportivo.

1941 – NACE BRUNO GELBER. Nace en Buenos Aires el pianista Bruno Gelber, reconocido a nivel internacional por su talento. Fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires y ha ganado varios premios.

1947 – NACE GLENN CLOSE. Nace en el pueblo de Greenwich (Connecticut, EEUU) la actriz y productora estadounidense Glenn Close, ganadora de tres premios Emmy y dos Globos de Oro. Se destacan sus actuaciones en los filmes Atracción fatal y La buena esposa.

1955 – NACE BRUCE WILLIS. Nace en la ciudad alemana de Idar-Oberstein el actor y productor estadounidense Walter Bruce Willis, quien lleva filmadas más de 60 películas entre las que se destacan Duro de matar, Doce monos y Sexto sentido, entre otras.

1962 – BOB DYLAN. El músico, compositor, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) publica su primer álbum, que lleva su nombre artístico y contiene canciones tradicionales de folk, blues, gospel y las composiciones propias Song to Woody y Talkin’ New York.

1982 – DESEMBARCO EN LA ISLA. El empresario Constantino Davidoff y un grupo de sus trabajadores llegan a las Georgias del Sur, donde izan la bandera argentina para sorpresa y rechazo de los pocos pobladores británicos de la isla. Fue la chispa que encendió la guerra con el Reino Unido por la soberanía argentina de las islas Malvinas.

1992 – CHE GUEVARA. Se coloca una placa conmemorativa en la casa de la ciudad santafesina de Rosario donde nació el médico argentino y revolucionario comunista Ernesto “Che” Guevara, uno de los combatientes y líderes de la revolución cubana.

1995 – MICHAEL JORDAN. El basquetbolista estadounidense Michael Jordan, uno de los mejores de la historia de ese deporte, vuelve a jugar para los Chicago Bulls, con el que ganó seis anillos de la Asociación Nacional de Básquetbol de Estados Unidos.

2011 – ARGENTINO LUNA. A la edad de 69 años muere en Buenos Aires el compositor y cantante Argentino Luna (Rodolfo Giménez), uno de los máximos representantes de la música folclórica argentina.

2023– CARPINTEROS Y ARTESANOS. Se celebra el Día Internacional del Carpintero y Artesano en homenaje a uno de los oficios más antiguos de la humanidad. La celebración se origina en la festividad cristiana de San José, el carpintero y artesano padre de Jesús de Nazareth, y la tradición se extendió por el mundo entero.

Efemérides del 19 de marzo.

TELAM