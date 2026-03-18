Con foco en la participación juvenil, presentaron el PP Joven 2026 a directivos de escuelas locales



El equipo técnico del Presupuesto Participativo Joven brindó detalles del programa, con el objetivo de iniciar el proceso de elaboración de proyectos por parte de los estudiantes. Luego se desarrollarán las instancias de presentación, evaluación de factibilidad y votación. Las propuestas que reciban más votos serán ejecutadas en 2027.

Este miércoles en el Espacio Coworking se llevó a cabo una reunión en la que el equipo técnico del Presupuesto Participativo Joven presentó la edición 2026 del programa a directivos de escuelas secundarias locales. Estuvieron presentes el intendente Leonardo Raimundo y el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral.

La actividad se llevó a cabo con el propósito de que los alumnos comiencen a pensar en propuestas que respondan a necesidades de la comunidad. Luego el PP Joven será presentado a los chicos y chicas en las escuelas, y en una segunda visita a los establecimientos el equipo técnico se interiorizará sobre el avance de los proyectos.

El 19 de junio en el Centro Cultural, delegados de 4º, 5º y 6º de todas las instituciones de San Lorenzo presentarán las iniciativas ya formalizadas.

Más adelante se abrirá la fase de factibilidad, en la que equipos de las diferentes áreas municipales determinarán la viabilidad de los planteos con base en tres criterios: jurídico, técnico y económico.

Las que pasen ese filtro serán sometidas a votación electrónica, proceso del que podrán participar todos los alumnos sanlorencinos mayores de 16 años.

Los proyectos más votados, hasta agotar la partida asignada al PP Joven, serán ejecutados en el período 2027.

“Este programa significa un ejercicio de democracia, de participación y de ingenio para presentar ideas buenas que tienen que ver con salud mental, temas pedagógicos y educativas, iniciativas vinculadas con lo laboral y con las problemáticas de los jóvenes en general. Así que agradecemos a los directivos de las escuelas e invitamos a los jóvenes de la ciudad a participar”.