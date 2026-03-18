Dos semanas usando MakeSong a diario: Mi experiencia real con el generador de canciones IA



Las reseñas habituales de herramientas de inteligencia artificial suelen seguir el mismo patrón: listado de funciones, capturas de pantalla y una conclusión previsible. He decidido hacer algo diferente. Durante dos semanas utilicé MakeSong como mi herramienta principal para producir música destinada a contenidos de redes sociales y YouTube. Aquí cuento exactamente cómo fue esa experiencia.

No se trata de un recorrido por las funciones. Es la crónica honesta de alguien que necesita crear canciones con ia gratisde forma regular y que buscaba una solución que ahorrase tiempo sin sacrificar calidad.

El punto de partida

Gestiono contenido para varias cuentas de redes sociales. Cada semana necesito entre 5 y 8 piezas musicales originales: intros para vídeos, fondos para stories, jingles cortos para campañas. Mi flujo anterior consistía en buscar en bibliotecas de música libre de derechos, recortar y adaptar en un editor de audio, y cruzar los dedos para que ningún otro creador usara la misma pista.

El problema no era solo el tiempo — eran las 2-3 horas diarias dedicadas a buscar música — sino la falta de originalidad. Las mismas canciones aparecían en docenas de vídeos. MakeSong prometía resolver ambas cosas. Lo puse a prueba.

Primera semana: Aprendiendo a comunicarme con la IA

El primer día generé cinco canciones en menos de una hora. La interfaz es directa: describes lo que quieres o pegas tus propias letras, seleccionas género y estilo, y la IA compone. Los resultados iniciales fueron aceptables — melodías pegadizas, arreglos limpios — pero algo genéricos.

El cambio llegó cuando empecé a ser más específico en mis descripciones. En lugar de escribir «canción pop alegre», probé con «pop acústico con guitarra fingerpicking, percusión suave con palmas, voz femenina cálida, ritmo de 100 BPM, sensación de atardecer en la playa». La diferencia fue notable: la música ia generada con descripciones detalladas sonaba como si hubiera sido compuesta por encargo.

Al tercer día descubrí un truco que cambió mi rutina: generar dos variaciones de cada descripción y compararlas. MakeSong produce normalmente dos versiones por generación, y casi siempre una de ellas encaja mejor que la otra. Este simple hábito mejoró dramáticamente la calidad de mi biblioteca musical.

El descubrimiento inesperado: Vídeos con sincronización labial

No había pensado en usar la función de vídeo con lip-sync hasta que un compañero me sugirió probarla para Instagram Reels. Creé una canción humorística sobre la vida de oficina, generé el vídeo con sincronización labial y lo publiqué sin grandes expectativas.

El resultado me sorprendió. El formato es inherentemente llamativo — un personaje IA cantando una canción original sobre un tema cotidiano — y los espectadores respondieron. Los comentarios oscilaron entre «¿esto lo hizo una IA?» y «necesito la versión completa». El engagement superó con creces mis publicaciones habituales.

Desde entonces, los vídeos lip-sync se han convertido en una parte fija de mi estrategia de contenido semanal.

Comparativa real de tiempos

Después de dos semanas, estos son los números:

Método anterior (bibliotecas royalty-free + edición manual):

Búsqueda de música: 25-40 minutos por pieza

Edición y adaptación: 15-20 minutos

Creación de arte visual: 15 minutos en Canva

Total por pieza: 55-75 minutos

Total semanal (7 piezas): 6-9 horas

Con MakeSong:

Redacción de descripción y generación: 5 minutos

Selección de la mejor variación: 3 minutos

Generación de portada con IA: 2 minutos

Descarga: 2 minutos

Total por pieza: 12 minutos

Total semanal (7 piezas): ~1,5 horas

Eso son entre 4 y 7 horas semanales recuperadas. En un mes, estamos hablando de uno o dos días completos de trabajo. Para un creador independiente, esa diferencia es transformadora.

Lo que me convenció

Originalidad garantizada. Cada pieza que genero es única. No hay otro creador en el mundo usando exactamente la misma canción. Eso tiene un valor enorme cuando tu contenido compite con millones de vídeos.

Calidad del modelo v3. Las voces suenan naturales, las transiciones musicales son fluidas y los arreglos tienen profundidad. He mostrado algunas canciones a músicos amigos sin decirles que eran IA, y la mayoría no lo detectó inmediatamente.

Licencia comercial sin complicaciones. Para quien trabaja con marcas o monetiza contenido, esto es fundamental. Nada de reclamaciones de Content ID, nada de ambigüedades legales. Los planes de pago incluyen licencia comercial descargable.

Separación de voces. Generé una canción completa con letra y luego extraje solo la parte instrumental para usarla como fondo en un vídeo narrado. Dos activos de un solo proceso de generación — eficiencia pura.

Soporte multilingüe. Probé crear canciones con ia gratis en español, inglés, portugués y francés. Todas sonaban naturales en su respectivo idioma, con pronunciación convincente y ritmo apropiado.

Lo Que Mejoraría

Control sobre los vídeos generados. No puedo indicarle al generador de vídeo escenas específicas o paletas de colores. Los visuales se derivan del mood musical, lo cual funciona a veces maravillosamente y otras veces produce resultados que no encajan con mi visión.

Variedad visual limitada en producción intensiva. Generando más de 15 vídeos, empecé a notar patrones visuales repetitivos. Para usuarios que producen contenido a gran escala, más diversidad de estilos visuales sería bienvenida.

Sin edición post-generación de pistas individuales. No puedo subir el volumen de la guitarra ni bajar el del bajo después de generar. Es un enfoque de «genera y elige», no de «genera y refina». Para la mayoría de mis necesidades está bien, pero hay momentos en que querría ese control adicional.

Almacenamiento en el plan gratuito. Las 10 canciones gratis son perfectas para evaluar la plataforma, pero el almacenamiento en la nube del tier gratuito es limitado. Conviene descargar las creaciones rápidamente.

¿Para Quién Tiene Más Sentido?

Tras dos semanas de uso intensivo, mi evaluación es clara:

Creadores de contenido frecuente que necesitan música ia original para cada publicación — aquí MakeSong brilla con luz propia

Equipos de marketing pequeños que producen assets para campañas sin presupuesto para compositores o licencias premium

Podcasters que quieren identidad sonora única sin invertir en producción musical

Emprendedores que crean su propio contenido de marca y necesitan una solución rápida, legal y profesional

Cualquier persona curiosa que quiera experimentar con creación musical IA sin barrera de entrada técnica ni económica

No es la herramienta ideal para productores musicales profesionales que necesitan control granular sobre cada pista. Para ese perfil, sigue siendo mejor un DAW tradicional con plugins especializados.

Veredicto Después de Dos Semanas

MakeSong no pretende reemplazar un estudio de grabación profesional, y no debería juzgarse con esa vara. Lo que hace — y lo hace muy bien — es eliminar la fricción entre tener una idea musical y tener un producto terminado listo para publicar.

La velocidad es impresionante. La calidad es genuinamente buena. Y el hecho de que puedas crear canciones con ia gratis para probar, con la opción de escalar a planes de pago muy razonables, hace que la barrera de entrada sea prácticamente inexistente.

Lo que me enganchó no fue una función específica, sino el ciclo creativo: imaginas algo, se lo describes a la IA, lo escuchas como canción y lo ves como vídeo — todo en menos de quince minutos. Esa inmediatez transforma la relación con la creación de contenido. Deja de ser una tarea y empieza a ser algo que disfrutas.

Fuente: CerebroDigital.net