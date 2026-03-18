INICIO DE LA CARPA BLANCA DOCENTE EN RECONQUISTA

Desde AMSAFE informamos que este viernes 20 de marzo dará inicio la Carpa Blanca Docente en la ciudad de Reconquista, en el marco del plan de lucha provincial en defensa de la educación pública.

La jornada se desarrollará a partir de las 9:00 hs en la Plaza “25 de Mayo” (Patricio Diez y Obligado), con la participación de docentes, delegadas y delegados gremiales, junto a la comunidad educativa.

Este inicio se da en un contexto donde el Gobierno provincial intenta instalar un relato de recomposición salarial a partir del pago de complementarias y retroactivos, incluyendo conceptos como FOPCID, presentismo y complementos de la “hora más”.

Sin embargo, desde AMSAFE denunciamos que, lejos de resolver los problemas estructurales, el Gobierno continúa profundizando políticas claramente discriminatorias hacia el conjunto de la docencia.

Entre ellas señalamos:

La implementación del llamado “premio por asistencia”, que en los hechos funciona como un presentismo encubierto, excluyendo y castigando a quienes atraviesan situaciones de salud o licencias

El pago de la “hora más” sin impacto en el salario básico, consolidando un esquema de precarización salarial

La discriminación hacia las y los docentes jubilados, que quedan excluidos de estos conceptos

La continuidad de sumas no remunerativas y no bonificables, que deterioran la carrera docente y los haberes futuros

En este sentido, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, expresó el profundo malestar del sector docente en el marco de la discusión paritaria:

“Las y los docentes no están enojados, están maltratados y extorsionados por un gobierno que sigue otorgando aumentos por debajo de la inflación”.

Alonso remarcó que desde el inicio de la actual gestión la docencia ha perdido alrededor de un 33% del poder adquisitivo, situación que impacta con mayor dureza en las y los jubilados.

Asimismo, cuestionó la última propuesta salarial por no contemplar mecanismos de actualización automática ni garantizar la recuperación del salario, señalando además que gran parte de los incrementos se otorgan mediante sumas no remunerativas, profundizando la desigualdad.

También advirtió sobre la grave situación social que atraviesa el sector:

“Un maestro hoy está pensando en cómo llegar a fin de mes, no puede enfocarse plenamente en enseñar”.

En relación al presentismo, fue contundente:

“Es una forma de presión que obliga a las y los docentes a ir a trabajar enfermos por una suma que no resuelve la situación de fondo”.

Finalmente, denunció la falta de diálogo por parte del Gobierno provincial, señalando que tras el rechazo de la propuesta paritaria no existieron instancias reales de negociación, sino decisiones unilaterales.

La Carpa Blanca se constituye así como un espacio de organización, visibilización y construcción colectiva, donde reafirmamos con fuerza nuestros reclamos:

Salarios dignos para activos y jubilados

Blanqueo de todas las sumas

Defensa de la carrera docente

Condiciones dignas de enseñar y aprender

Basta de políticas extorsivas

Porque como sostenemos desde AMSAFE: los derechos no se otorgan, se conquistan colectivamente con organización y lucha.

Convocamos a todas y todos a ser parte de esta jornada, que cuenta además con el acompañamiento de la comunidad educativa, entendiendo que este reclamo no es solo salarial, sino en defensa de la escuela pública.

12M: JORNADA DE PROTESTA

En el marco de la jornada provincial de protesta, las y los trabajadores de la educación de AMSAFE San Lorenzo realizamos cartelazos, ruidazos y volanteadas en distintas escuelas y localidades del Cordón Industrial para visibilizar la situación que atraviesa la docencia y la escuela pública.

Con carteles, banderas y la palabra en las calles, volvimos a expresar nuestros reclamos: salarios dignos, respeto al ámbito paritario, rechazo al presentismo, derogación inmediata de la reforma previsional y defensa de la educación pública.

Agradecemos a cada compañera y compañero que en los puntos de encuentro o desde cada escuela, ayudó a que la voz de la docencia se escuche.

La docencia sigue de pie, enseñando dignidad y defendiendo la escuela pública.

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Seguimos trabajando para ampliar beneficios para las y los trabajadores de la educación.

AMSAFE San Lorenzo

+Organización

+Derechos

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Con vos

Siempre!

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.