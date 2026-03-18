Las infracciones de estacionamiento encabezan el ranking de multas de tránsito en Rosario, pero este martes derivaron en un episodio violento e inusual. Un conductor, de 62 años, terminó en la comisaría luego de discutir con inspectores municipales, atropellar a uno de ellos y escapar por unos momentos, hasta que desistió y se entregó.

La situación insólita se desató este martes por la tarde, en San Juan y San Nicolás, barrio Echesortu. Un grupo de inspectores de Control y Convivencia se aprestaba a levantar un Fiat Palio mal estacionado, sobre una parada de ómnibus. En eso apareció un tercero ajeno a la situación, que salió de un comercio vecino y encaró a los municipales. El hombre, identificado como Jorge B., los increpó enojado por multas que Tránsito le había aplicado antes por otras infracciones.

El entredicho escaló en tensión y pronto disparó la reacción irascible de B.

La versión policial refirió que el hombre subió a su Renault Sandero, retrocedió de manera brusca y a velocidad imprudente. Así embistió a uno de los inspectores y huyó del lugar.

El trabajador municipal fue asistido en primera instancia por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y luego trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El parte médico indicó que presentaba lesiones leves en el tórax, un codo y un pie, y que se encontraba fuera de peligro.

Tras la denuncia, se montó un operativo en la zona. Minutos más tarde, el propio agresor regresó al lugar, donde ya había presencia policial, y se identificó como el conductor involucrado. Además, indicó dónde había dejado su vehículo.

El hombre fue detenido y trasladado a la comisaría 2ª, donde permanecía alojado en la seccional de Paraguay al 1100. En tanto, el Renault Sandero quedó secuestrado como parte de la causa, que ahora investiga la Justicia. ​ ROSARIOPLUS